特朗普在华盛顿宣誓就任美国第45任总统

特朗普宣誓现场(央视新闻)

新华社华盛顿1月20日电 美国当选总统、共和党人特朗普20日在美国首都华盛顿国会山举行的就职典礼上正式宣誓就任美国第45任总统。

总统宣誓仪式由美国最高法院首席法官约翰-罗伯茨主持，特朗普在罗伯茨带领下念出就职誓言。

在宣誓仪式结束后，特朗普发表就职演讲。此后，按照安排，他还将参加在宾夕法尼亚大道上举行的就职游行，以及当晚举行的就职舞会。

特朗普发表就职演讲：让美国再次富有再次安全

中国日报网1月21日电，当地时间1月20日，美国新任总统就职典礼在华盛顿哥伦比亚特区举行。特朗普在国会大厦宣誓就职，正式成为第45任美国总统。

随后，特朗普发表就职演讲，他表示，“美国人民联合在一起，要重建我们的国家，我们会改变美国的未来和历史的未来。”

特朗普表示，“我们是一个国家，别人的痛苦就是我们的痛苦，他们的梦想就是我们的梦想，我们拥有共同的命运。”“我今天的宣誓是对所有美国人的宣誓”。

特朗普称，“从今天开始，美国会有一个新的世界，美国优先！”

特朗普表示，只要我们有这个斗志我们就不会失败，我们的国家绝对会再次繁荣，我们现在站在一个新时代的开端我们可以终结很多疾病，也可以开启新的产业，我们会实现国家荣耀，我们也可以停止之间的分裂分歧，不论我们是黑人，白人还是棕色皮肤的人，我们都是爱国人士。”

我们都有同样的自由而且我们都非常的忠诚于美国，人们都有同样的梦想，大家听好了，以后再也不会有人忽略你们的声音，你们的愿望和梦想都会塑造我们美国的未来。

特朗普称，我们会让美国再次富有，再次坚强，再次安全，我们一起让美国再现辉煌。

新闻背景：美国总统就职仪式和游行

新华社华盛顿1月20日电新华社记者刘阳美国当选总统唐纳德·特朗普1月20日在华盛顿宣誓就职。

美国总统就职仪式已有200多年历史。1789年4月30日，美国首任总统华盛顿在当时的首都纽约宣誓就职。此后，总统就职日期一度被定为3月4日。1937年，富兰克林-罗斯福首次连任时，就职日期被最终确定为1月20日。

美国首都华盛顿哥伦比亚特区1800年建成后，总统就职仪式起初在国会大厦东面门廊举行。1981年里根就任总统时，地点改在国会大厦西侧阶梯。历史上，只有1909年和1985年两场就职典礼因天气原因在室内举行。

美国总统宣誓仪式一般安排在中午，首先由副总统宣誓就职，然后总统在最高法院首席法官见证下宣誓就职。随后，军乐队奏响《鼓号齐鸣》，并由美国陆军第3炮兵团鸣21响礼炮。最后，新任总统发表就职演说，宣布执政纲领。

从1953年起，宣誓就职后，新任正副总统将出席国会举办的午餐会。午餐会后，庆祝总统就职游行开始，新总统和第一夫人在游行队伍护送下，沿宾夕法尼亚大街前往白宫赴任。庆祝总统就职游行的传统始于1805年杰斐逊连任就职时，为历任总统所沿用。1977年，卡特总统开始全程步行前往白宫。此后，出于安全考虑，几任总统仅在部分地段步行。为体现民众参与，总统就职委员会还在全国挑选表演团队加入游行队伍。

就职日前后，有关总统就职的官方舞会、音乐会等活动往往会持续10天左右。

就职日当天，为减少交通拥堵，首都所有联邦政府工作人员以及相邻的马里兰州和弗吉尼亚州部分地区放假一天。

1901年以来，总统就职仪式主要由国会两院就职仪式联合委员会负责。由于总统兼任武装部队总司令，从1953年艾森豪威尔就任总统起，武装部队总统就职委员会也参与组织这一活动。(完)

美国第45任总统唐纳德-特朗普

唐纳德-特朗普于当地时间20日中午在美国首都华盛顿宣誓就职，正式成为美国第45任总统。

特朗普1946年6月14日出生于纽约，1968年从宾夕法尼亚大学沃顿商学院毕业后，进入其父的房地产公司工作，并在1971年开始掌管公司运营。在随后几十年间，特朗普开始建立自己的“房地产王国”。

除房地产外，特朗普还将投资范围延伸到其他行业，包括开设赌场、高尔夫球场等。他还涉足娱乐界，是美国真人秀《名人学徒》等电视节目的主持人、“环球小姐”选美大赛主席等。美国杂志《福布斯》2015年6月评估特朗普的资产净值约为45亿美元，特朗普则称超过100亿美元。

特朗普在过去20年间曾分别支持过共和党和民主党主要总统竞选者。2015年6月，特朗普以共和党竞选者身份正式参加2016年美国总统竞选。

特朗普的竞选口号是“让美国重新强大”，主张加强美国的安保，并承诺让美国“流失”海外的工作岗位回到美国本土。竞选期间，他曾抛出要在美国和墨西哥边境建一堵墙，以阻止非法移民进入美国等具有争议的言论。

在去年11月的总统选举中获胜后，特朗普提出了主要由“将军、超级富翁和高盛高管”组成的内阁，引发其内阁缺乏代表性的批评。