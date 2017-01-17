4名中国游客被扣迪拜或坐牢 涉嫌使用假美元

杨宇展示其手中所有的美元

杨宇在国内银行兑换美元的单据

近日，四名从湖北出发到迪拜旅游的中国游客因涉假币案被当地警方立案调查。据了解，四名游客是在去年12月28日凌晨在机场免税店购物时被店员发现涉嫌使用假美元而遭当地警方调查。目前四人的护照已被扣留，警方经鉴定后认定四人使用的确系假钞，已于1月18日立案并将案件移送至当地检察机关。

缘起

“有去无回”的公司福利游

来自武汉的杨宇(化名)四人怎么也没有想到，一场公司组织的迪拜福利游会让他们在异国他乡成了嫌犯。

12月22日，他们一行22人从武汉出发到迪拜旅游，五天的行程顺利结束后，杨宇和另外三个同事却在即将离开迪拜时遇到了麻烦。28日凌晨，杨宇和同事轩某在免税店用美金付账后，免税店店员报了警，警方到后要求两人到警局了解情况，此时路过询问发生何事的同事王某和柏谋也被要求到警局一起接受调查。

此事，杨宇四人觉得事有蹊跷，赶紧问店内翻译发生何事，“翻译告诉我们他们怀疑我们的美金是假的，我们的旧版美金都是假钞。”据杨宇介绍，他和同事的美金都是出行前在国内的银行兑换的，他们不知道为什么会出现假钞。随后，他们将剩余的美元全部拿出来给他们检查，结果却被告知四人持有的百元面额的美金中有28张假钞。随后，警方将他们的护照扣留并把四人带到了拘留所，三人被关在男拘留所，一人被关在女拘留所。

经过当地导游和驻迪拜领事馆工作人员的帮忙，被关了27个小时后，杨宇四人被释放并在警局录了口供。29日凌晨4点，警方负责人告诉他们可以离开，并通知他们早上8点到警局拿护照，同时给了他们四张护照扣留单。

滞留

进入法律程序后可能滞留当地数月

离开警局时，杨宇以为假币事件就此可以告一段落了，几个小时后拿到护照他和同事们就能回国。没想到的是，事情才刚刚开始。

“从早上8点我们一直联系他们问何时能够给我们护照，他们说让我们等，一直等到中午1点。他们却又说因为我们犯了错，不能今天给我们，要到下周一。到了周一，我们去机场警察局，他们却说还在调查，护照无法给我们！”

就这样，杨宇和同事们就在迪拜滞留了下来。由于事出突然，他们手头的钱也不多，只能住在相对便宜的旅馆里，“一天300迪拉姆，相当于人民币600元。”迪拜物价较高，为了节省开支，他们每天只吃一顿饭，几个人也因为滞留多日后事情没有任何进展而情绪失控，“女孩子已经整天失眠头痛，神经已经出现很大的问题，我们三个男的，几乎已经崩溃。”

在假币事件没有任何进展的同时，杨宇四人还面临失业的危机，“现在国内已经安排人顶替了我们的职位，如果再这样拖下去，那工作肯定是保不住了。”

杨宇告诉北京青年报记者，他们通过咨询了解到，迪拜警方需要几周的时间检验他们所持有的美金的真伪，随后再调查他们是有意使用还是无意使用。如果进入法律程序，预计需要6个月的时间才能完结。眼看着越来越近的春节，杨宇和同事们也越来越急，“我们真的是特别冤枉，马上春节了，我们都撑不下去了，希望有人能帮帮我们，哪怕暂时回国，有需要配合调查的时候再过来都行！”

疑问

国内银行换的钱为何成了假币？

在煎熬等待警方调查结果的同时，杨宇和同事们也反复琢磨，他们从银行里兑换出来的美元为何会是假币呢？

“回想整件事情经过，我们的美金只有在国内的银行进行兑换。在迪拜玩的这五天，当然钱包也有放过车上和酒店，因为都是和父母出来玩，没有外人。除了我们自己人也就只有司机和导游。大家也没有在任何地点换过美金，又不敢怀疑国内银行给的是假的。”据杨宇介绍，他们留存了国内银行兑换美元的凭证，也就此咨询过银行是否能够出具美元编码以证实他们确实是从国内兑换后带出境的，“但他们说没有这方面的记录，只有人民币才有。”

杨宇表示，虽然他们只在国内银行兑换过美元，但考虑到钱包曾经离过身，银行也无法提供编码，所以他们目前不敢百分百确定此前持有的假钞一定是国内银行给的，他们也无法提供证据证明假钞的来源，“我们唯一能证明的是我们无意携带并使用假钞。”杨宇说，他们已就此事咨询过律师，律师表示，根据目前他们所持有的证据，如果要打官司的话，胜诉的几率非常大。

然而，打官司也意味着耗时又费钱。“我们咨询律师费用已经花了6000元人民币。律师说，案子接下来的话一共可能需要10万人民币。”杨宇和同事们目前滞留在当地的日常开销已经花费了上万元，想到可能要面临的官司以及为此付出的时间和金钱，他们非常沮丧，“我们已经走投无路了，无法想象这个事情还要多久，我们还要一直呆在这里多久？”

进展

案件已移送当地检察机关

昨天，中国驻迪拜领事馆相关工作人员告诉北青报记者，杨宇和同事们的涉假币案已经进入了司法程序，“18日警方正式通知我们，在做了相关的技术检测以后，认定他们使用的确实是假币。现在这个事情已经移送到了检察院。我们跟检察院沟通过，目前检方还没有指定哪个检察官来处理这个案子，还需要一到两天的时间来确认这个事情。”

领事馆工作人员表示，假钞在迪拜当地属于经济犯罪的范畴。因为迪拜是全球金融中心，对于假钞的掌控是非常严的，事发当时警方以涉嫌使用假币的罪名把杨宇四人拘留了，后来给他们做了保释。根据当地法律规定，这个案子在没有走完司法程序的情况下杨宇四人是不允许离境的。

“如果检察官根据他们提供的证据认为他们不是有意使用的，国内有相关部门能证明他们不是故意使用假钞，这个案子可能会比较好办。但他们这个案子麻烦就麻烦在这里，这个证据采集比较困难，需要银行证明他们真的有假币流出。”该工作人员表示，杨宇四人所涉及的案子目前看来事实确凿，他们又不能证明假币的来源，只能想办法请律师提供更多的证据证明他们并非有意使用假钞，以求法官酌情处理，“我们现阶段的工作是敦促对方尽快履行相关的程序，依法公平公正地尽快处理。”

声音

如被判有罪可能在迪拜坐牢

据迪拜当地律师事务所工作人员赵先生介绍，迪拜当地对假币案的处理是比较严格的，特别是杨宇四人涉嫌持有的假币多达28张，“如果是一两张，可能跟警察说明情况就放你走了，但他们的假币数量太多了。”

赵先生表示，根据目前杨宇四人所掌握的证据，通过银行兑换外币凭证来打官司的胜诉几率确实很大。如果情况乐观的话，最好的情况是无罪释放，次之有可能是轻判，需要处以5000迪拉姆左右的罚款，“最坏的情况是认定他们有罪，那有可能要面临3个月到1年的有期徒刑，并被驱逐出境。”赵先生说，根据当地司法机构的办事流程，这个案子最快可能在两个月内完成。如果进展不顺利，有可能要耗时半年或者更久。

本组文/本报记者杨凡

供图/杨先生