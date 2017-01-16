美国逾30名国会议员宣布抵制特朗普就职典礼

中新社华盛顿1月16日电 由于不满美国当选总统特朗普就职后即将推行的政策和他出言攻击著名民权领袖刘易斯的做法，截至16日，美国国会已有逾30位民主党议员宣布不出席将于20日举行的总统就职典礼，这给旨在彰显美国团结的就职活动蒙上一层阴影。

上周末，特朗普与佐治亚州联邦众议员、著名民权领袖约翰·刘易斯掀起一场口舌论战。刘易斯表示，由于俄罗斯干预美国总统大选，他不认为特朗普是合法总统。特朗普通过推特回击说，刘易斯一直在动嘴皮子，却从来没有实际行动，他应多花点时间帮助选民，解决他们的问题，而不是无中生有地抱怨选举结果。作为对特朗普批评的回应，刘易斯向媒体表示他将不出席总统就职典礼。

为展现对刘易斯的支持，也为表达对特朗普在医保、环境和移民等领域即将实施政策的不满，自上周末至今，已有至少31位民主党籍联邦议员宣布抵制特朗普就职典礼。加州联邦众议员赵美心说，经过慎重考虑，她决定与刘易斯站在一起。纽约州联邦众议员伊薇特·克拉克表示，当特朗普出言侮辱刘易斯的时候，他等同侮辱了全美国。

马萨诸塞州联邦众议员凯瑟琳·克拉克说，她所代表的选区对特朗普针对女性、穆斯林和移民群体的敌视言论感到担忧，害怕这些言论将上升为政策。此外，特朗普并没有利用总统过渡期和内阁提名来落实他希望成为“所有美国人的总统”的承诺，而是继续发表分裂性言论，所以她决定缺席就职典礼。

根据华盛顿负责国土安全和应急管理部门发布的数字，预计将有80万至90万人齐聚华盛顿，出席特朗普就职典礼观礼活动。多数美国媒体认为，特朗普可能无法打破现任总统奥巴马2009年创造的吸引180万人出席观礼的记录。

围绕就职典礼，特朗普的反对者和支持者都将发起多场游行活动。反战团体ANSWER联盟计划于20日当天沿着特朗普就职的游行路线举行抗议。一家名为“破坏1月20日”的民间团体计划在就职典礼的安检入口附近举行抗议，目的是拖延甚至阻止观礼人群入场。21日，一场名为“美国女性向华盛顿进军”的活动将在华盛顿国会山举行，主办方称出席人数约为20万，这将是就职典礼期间规模最大的一场抗议活动。

特朗普的支持者本周也将聚集在华盛顿，“骑士力挺特朗普”组织的负责人考克斯介绍，来自全美各地的至少5000名支持特朗普的车手将用自己的身体组成一道“肉墙”，阻止反对者对就职典礼进行干扰破坏。(完)