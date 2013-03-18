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伊斯坦布尔夜店枪击案嫌犯被捕 曾造成39人身亡
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2017-01-17 09:31
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　　中新网1月17日电　据土耳其国家电视台TRT及多家媒体日前宣布的消息称，跨年夜在伊斯坦布尔夜总会制造凶案，造成39人死亡的凶手已被警方缉拿归案。

　　据报道，本月16日，土耳其多家媒体发布了夜总会行凶案嫌凶在伊斯坦布尔小区Esenyurt被抓获的消息。嫌凶被抓捕时所在的这座小区位于博斯普鲁斯海峡欧洲一侧。

　　警方公布的嫌犯照片

　　不过，上述信息尚未得到警方证实。土耳其日报Hurriyet报道称，被抓捕的嫌犯名叫阿卜杜卡迪尔·马沙里波夫(Abdoulkadir Macharipov)，这一人名此前已在土耳其媒体广泛报道。

　　土耳其副总理此前对媒体表示，制造夜总会凶案的杀手已在博斯普鲁斯岸边查找的踪迹。

　　据了解，伊斯坦布尔夜总会元旦遭枪手袭击，总共造成39人死亡，65人受伤，死者中至少包括15名外国人。

　　发生袭击的地点是伊斯坦布尔高档夜店Reina，当时，一名持枪男子闯入夜店，屠杀欢庆新年来临的顾客。枪手先在夜店入口枪杀一名警员和一名平民，然后对在店内欢庆新年的多达700名顾客大开杀戒。许多人惊慌中跳入店外不远处的博斯普鲁斯海峡冰冷的海水中。

　　事后，伊斯兰国组织(IS)声明制造了这起枪杀事件。之所以这样做，据称是为了报复土耳其军事打击叙利亚境内的圣战分子。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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