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土耳其货机意外坠毁砸向民居 遇难者多为地面居民
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 2017-01-16 17:10
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　　飞机坠毁现场

　　当地时间16日上午7时31分，土耳其航空的一架货机在吉尔吉斯斯坦的玛纳斯国际机场(Bishkek - Manas International Airport)附近坠毁。根据法新社的最新报道，当地卫生部门称，这起事故已造成32人死亡，其中包括6名儿童。

　　基本情况

　　据了解，失事货机航班号为TK6491，机型为波音747，此前报道称其服务于土耳其航空公司。土耳其航空称，失事货机来自ACT航空公司，土耳其航空向遇难者家属致哀；土耳其航空在香港的职员强调，失事航班并非由土耳其航空或土耳其货运航空运营。

　　TK6491航班当天从香港起飞，在计划前往伊斯坦布尔的途中坠毁在吉尔吉斯斯坦玛纳斯国际机场机场附近。

　　这架航班由注册号为TC-MCL的波音747-400F执飞，2003年2月交付新航，机龄14年，2015年12月从VCV解封交付ACT Airlines，目前由土航租用。波音747深受航空公司的欢迎，目前依然有不少在服役状态中。

　　救援情况

　　吉尔吉斯斯坦政府方面称，坠机事故已经导致至少32人死亡，其中包括4名机组人员，而其余遇难者都是坠毁地点附近的居民。同时，遇难者中还包括多名儿童。另有5人受伤，其中包括3名分别为7岁、13岁和15岁的未成年人，伤者已经被送往比什凯克保健机构住院治疗。另由当地媒体称，遇难人数已经增加至35人。飞机坠毁区域，32栋住宅被毁。

　　目前，吉尔吉斯斯坦总理索隆拜-热恩别科夫(Sooronbay Jeenbekov)已经到达坠机现场，机场暂时关闭，所有航班将无限期推迟。救护车、救援人员、搜救犬都已经抵达现场，事发区域已被封锁。

　　失事原因

　　吉尔吉斯斯坦紧急状态部部长表示，事发时飞机原本打算经由比什凯克、在玛纳斯机场加油，但机场天气极差，能见度仅50米，飞机很可能是由于天气恶劣，在行进过程中坠毁。但事发原因还不清楚。另据初步资料，货机坠毁前并没有到达跑道。

　　后续报道

　　目前，吉尔吉斯斯坦总统阿尔马兹别克·阿坦巴耶夫新闻中心宣布，将1月17日定为哀悼日，为坠机事故遇难者哀悼一天。

　　相关机构对飞机残骸的调查还在进行中。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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