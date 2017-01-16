洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

英国一属地42名岛民不用工作 每年白拿几十万元
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国日报网 2017-01-16 16:54
分享到：

　　英国有个“世外桃源”！42名岛民不用工作、每年白拿几十万

　　中国日报网1月16日电　完全不用工作，每年却能入账好几十万元人民币。这可不是痴人做梦，英属皮特克恩岛的42名常住居民正在享受这种超国民待遇。

　　据英国《每日邮报》网站1月16日报道，过去六年间，英国政府向这个位于南太平洋的属地提供了多达1790万英镑(约合1.48亿元人民币)的经济援助。仅在2017财年，英国将向皮特克恩岛拨付350万英镑(约合2903万元人民币)，相当于岛上每个常住居民可以拿到8.275万英镑(约合68.6万元人民币)的“年薪”，是英国本土国民平均收入水平的3倍多。

　　皮特克恩是一座火山岛，位于新西兰和秘鲁之间。英国军舰“邦蒂”号1790年发生兵变，9名水手和18名塔希提岛居民逃往该岛定居，目前其后代发展到42人。英国有14块海外领土，其公民享有英国完全公民身份，英国政府有责任依据国际法的相关规定来保障这些海外领土公民的福利。皮特克恩岛是其中之一。

　　皮特克恩岛居民的工资和退休金均由英国政府全额发放，儿童享有的福利也由英国政府承担。并且，岛上居民还不用缴税。目前，全岛98%的支出来自于英国政府提供的海外援助资金，后者还为岛上42名居民配备了医生、护士、警察、老师和社工各一名。

　　《每日邮报》称，岛上医疗中心的设备先进齐全，但如果有人身患重病将被送往新西兰接受治疗，单次送医花费约为3万英镑(约合24.9万元人民币)，治疗费用则由英国政府提供贷款或担保。

　　此外，为了方便岛上居民的交通出行，英国政府还专门开辟了一条轮渡航线，每年4次往返新西兰，单次航程历时12天，渡轮的运营维护费用每年高达120万英镑(约合995万元人民币)。岛上的居住环境也很不错。学校和图书馆均由英国政府出资建立，百货商店和邮局也享受政府补助。所有的住宅都享有180度无遮挡海景，出门即是沙滩，并且都能够上网。

　　皮特克恩岛的“世外桃源”生活一经曝光，即在英国国内引发巨大争议。英国政府承诺将相当于国内生产总值0.7%的资金用于外国援助，但与此同时，英国国内的民生保障，尤其是老年照护却面临危机，民众对此非常不满，认为政府行事不妥。一名抗议者认为，虽然皮特克恩岛是一个“特例”，但政府花任何一笔钱时都要慎重，都要花得“恰当且高效”。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 王轩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·患癌女子不堪病痛留遗书后投河：实在忍受不了
  • ·我省6个国家区域医疗中心名单出炉 洛阳正骨名列其中
  • ·“常回家看看”入法多年被指不中用 落地很难
    		•
    家装防水如何做到万无一“湿”
    家装防水如何做到万无一“湿”
    洛阳兴业苑公租房项目主体完工
        昨日，在位于洛龙科技园区的洛阳兴业苑公租房项目建设现场，项目已主体完工。
  • ·强化郑州房地产市场调控抑制房价上涨
  • ·[房产]131家房企跻身百亿军团 强者恒强态势愈加突显
  • ·[房产]多措并举发展住房租赁市场 让租房省钱更省心
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 学生考试画表情包 “00后”逆天竟用日...
  • “洛阳造”特种机器人基地落户大冶
  • 瀍河区新添一处小游园
  • 河南本周将迎雨雪天气 局地或有中到重...
  • 洛阳宫啤酒将消失 扒一扒那些年我们一...
  • 洛阳打造中西部地区公共就业服务能力...
  • 洛阳复核、暗访星级饭店：3家被"摘星"...
  • 老鼠汽车里存了一年的花生被车主发现 ...
  • 春节开始 河南全省县以上城区全面禁售...
  • 学校校长、医院院长谁来当？5部委有新...
    		•
    百姓呼声
    提取住房公积金全款购二手房需提供这些材料
    申领生育保险待遇的条件、办理流程及须知
    精彩图片
    傅园慧最新表情包来袭
    春晚第一次联排 刘涛、...
    27岁女模特被特朗普任...
    费玉清罕见全家福曝光
    精彩热帖

    爱护铁路从娃娃抓起

    夜魅凌波大桥

    在碗里

    你拍，我也拍
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    闫妮突破风格大片曝光

    杨幂最新大片冷艳动人

    娜扎不同风格

    柳岩摩登前卫
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605