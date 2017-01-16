英国一属地42名岛民不用工作 每年白拿几十万元

英国有个“世外桃源”！42名岛民不用工作、每年白拿几十万

中国日报网1月16日电 完全不用工作，每年却能入账好几十万元人民币。这可不是痴人做梦，英属皮特克恩岛的42名常住居民正在享受这种超国民待遇。

据英国《每日邮报》网站1月16日报道，过去六年间，英国政府向这个位于南太平洋的属地提供了多达1790万英镑(约合1.48亿元人民币)的经济援助。仅在2017财年，英国将向皮特克恩岛拨付350万英镑(约合2903万元人民币)，相当于岛上每个常住居民可以拿到8.275万英镑(约合68.6万元人民币)的“年薪”，是英国本土国民平均收入水平的3倍多。

皮特克恩是一座火山岛，位于新西兰和秘鲁之间。英国军舰“邦蒂”号1790年发生兵变，9名水手和18名塔希提岛居民逃往该岛定居，目前其后代发展到42人。英国有14块海外领土，其公民享有英国完全公民身份，英国政府有责任依据国际法的相关规定来保障这些海外领土公民的福利。皮特克恩岛是其中之一。

皮特克恩岛居民的工资和退休金均由英国政府全额发放，儿童享有的福利也由英国政府承担。并且，岛上居民还不用缴税。目前，全岛98%的支出来自于英国政府提供的海外援助资金，后者还为岛上42名居民配备了医生、护士、警察、老师和社工各一名。

《每日邮报》称，岛上医疗中心的设备先进齐全，但如果有人身患重病将被送往新西兰接受治疗，单次送医花费约为3万英镑(约合24.9万元人民币)，治疗费用则由英国政府提供贷款或担保。

此外，为了方便岛上居民的交通出行，英国政府还专门开辟了一条轮渡航线，每年4次往返新西兰，单次航程历时12天，渡轮的运营维护费用每年高达120万英镑(约合995万元人民币)。岛上的居住环境也很不错。学校和图书馆均由英国政府出资建立，百货商店和邮局也享受政府补助。所有的住宅都享有180度无遮挡海景，出门即是沙滩，并且都能够上网。

皮特克恩岛的“世外桃源”生活一经曝光，即在英国国内引发巨大争议。英国政府承诺将相当于国内生产总值0.7%的资金用于外国援助，但与此同时，英国国内的民生保障，尤其是老年照护却面临危机，民众对此非常不满，认为政府行事不妥。一名抗议者认为，虽然皮特克恩岛是一个“特例”，但政府花任何一笔钱时都要慎重，都要花得“恰当且高效”。