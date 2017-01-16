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韩媒：弹劾案迎关键期 朴槿惠或春节前举行记者会
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2017-01-16 14:54
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　　中新网1月16日电　据韩媒报道，针对韩国总统朴槿惠的弹劾案将于本周迎来关键期。宪法法院将传唤政治事件“亲信门”中的核心人物崔顺实、前青瓦台总统府政策调整首席秘书安钟范以及“青瓦台三人帮”等，他们将以证人身份出庭。而在宪法法院和独检组的压力下，总统朴槿惠或将在春节前夕举行记者会表达立场。

　　当地时间15日，据司法界消息，韩国宪法法院将于16日、17日和19日分别举行三次“朴槿惠总统弹劾案”庭审辩论。“亲信门”中的核心人物将以证人身份出庭接受审讯。

　　韩宪法法院曾于本月10日传唤核心人物崔顺实和安钟范接受庭审，但两人均未出席。因此，宪法法院决定将于16日再次对其进行传唤并举行庭审辩论。

　　报道称，若两人再次拒绝出庭审问，法院将对他们进行传拘。14日，崔顺实曾通过法律代理人表达了愿意出庭接受审讯的想法。

　　17日，宪法法院将先后传唤韩国前文化体育观光部长官(部长级)刘震龙、全国经济人联合会副会长李承哲、The Blue K前任理事高荣泰等以证人身份接受庭审。

　　本月10日，前青瓦台秘书郑虎成未出席庭审，因此法院再次对其进行传唤，令其于19日出庭。同时，宪法法院也将在同一天传唤前青瓦台秘书李在万和安奉根，但他们能否出庭仍是未知数。

　　专家分析认为，若这些核心人物再不出庭，那么法院将取消其证人资格，将以现有证据为依据对案件进行审理。

　　同时，随着韩国独检组、宪法法院和舆论不断施压，总统府青瓦台或将再次发布应对方案，表达官方立场。专家预测，总统朴槿惠或选择在春节前夕举行记者会的可能性较大。

　　青瓦台相关人士在接受某媒体采访时称：“我们已经注意到了报道，朴槿惠何时再度发表立场目前尚未确定。”若果真像预测的那样在春节前夕，那么青瓦台最快将于本周对外公布消息。

　　报道指出，今年元旦，朴槿惠在青瓦台举行新年记者会，通过媒体向民众表达了自己的立场。专家预测，朴槿惠本次若再次面对“亲信门”等发表立场，将有利于她应对宪法法院的审理和独检组的调查。在此情况下，朴槿惠或将在春节假期前的最后一个周末，也就是22日举行记者会。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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