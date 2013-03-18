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特朗普就职典礼举行在即 全美各地酝酿大规模示威
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2017-01-16 09:34
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　　中新网1月16日电综合报道，美国当选总统特朗普将在近日宣誓就职，但该国国内抵制和抗议其就职的人越来越多，目前已有至少16个美国民主党议员表明不出席就职典礼，美国首都和全国各地酝酿在就职日前后爆发大规模示威。

　　报道称，成千上万的美国人打算在特朗普就职典礼前后在全国各地举行示威，当中最受关注的是1月20日就职典礼隔日的“女性向华盛顿进军”游行(Women’s March on Washington)。主办当局估计，该游行可吸引到约20万人参加。

　　资料图：特朗普

　　不久前，近2000人经华盛顿的国家广场游行到黑人民权领袖马丁·路德·金塑像附近的公园，一方面抗议特朗普将就任总统，另一方也纪念马丁·路德·金。

　　报道指出，这是特朗普就职典礼之前华盛顿发生的首个大规模抗议活动。示威者大部分是黑人。他们高喊口号称“我们不会被击败”。

　　美国民权领袖夏普顿(Al Sharpton)呼吁示威者捍卫现任总统奥巴马在白宫八年的成就。“我们要全国人民了解，大家为何而斗争，以及取得了什么成就。这些都须超过一届选举才能被扭转。”

　　从纽约前往华盛顿参加周六游行的黑人妇女威廉姆斯说，她为未来四年感到担心，因为“政府内不会有人会担心我关注的问题”。

　　根据法新社的统计，目前已有16个美民主党议员表明不会参加特朗普的就职典礼，当中多位承认他们此举为一项政治抗议行为。当中最受瞩目的是马丁·路德·金的民运战友、众议员路易斯(John Lewis)。

　　路易斯此前接受全国广播公司(NBC)清谈节目访问时说：“我没有把这位候任总统视为合法总统。”

　　路易斯也在此前播出的这段访谈中说：“我认为俄罗斯人帮助他胜选。他们协助摧毁了(民主党总统参选人)希拉莉的竞选活动。”

　　对此，特朗普14日发推文反驳路易斯说，路易斯应该花更多时间处理他辖下选区的犯罪等问题，而不是“错误地抱怨选举成绩”。特朗普写道：“只会讲话、讲话、讲话——光说不练也没有政绩。可悲！”

　　特朗普讽刺路易斯引起许多人不满，多名民主党甚至共和党议员声援路易斯。当中内布拉斯加州共和党参议员萨斯(Ben Sasse)在链接到路易斯照片的推文中写道：“路易斯和他的‘讲话’改变了世界。”

　　与此同时，由于粉丝的强烈不满，美国百老汇黑人巨星珍妮弗·霍利迪(Jennifer Holliday)宣布决定退出配合特朗普就职礼而在19日晚举行的一场演出。据了解，霍利迪曾在里根、克林顿和两位布什总统就职礼上献唱。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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