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"天上掉馅饼"真实现了:科学家准备送一块馅饼上天
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 澎湃新闻网 2017-01-14 11:22
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　　天上掉馅儿饼通常被说成是不可能出现的好事儿——但英国的科学家说，这实现起来很容易呀，第一步只要把馅饼送上天就行。近日一队英国科学家们送了一块馅饼到平流层上方，这应该是史上第一块最接近太空的馅饼。

　　科学家们这样做的目的何在？原来，他们是为了了解这块有肉和土豆的馅饼上天之后，其分子结构是否会受到影响，从而导致它稍微没那么乏味。此外，科学家们也想知道这块馅饼回到地球的时候，它与大气层的摩擦能将它烹饪至几成熟。

　　去年12月中旬的一个早上，这块馅饼搭乘着充满氦气的气象气球上天了，气球上还有一个摄像头，实时播放这块馅饼的状态。这次馅饼上天任务的任务中心位于福克斯镇位于维根镇附近的Fifteens酒吧里，负责策划此次任务的则是来自英国谢菲尔德的兴趣小组SentIntoSpace，他们专门研究接近太空的发射任务。

　　这块馅饼由圣海伦斯的Ultimate Purveyors这家店特制，其目标是推销将在维根镇举行的世界吃馅饼锦标赛。来自Ultimate Purveyors的厨师Bill Kenyon烘焙了这块馅饼，他在接受BBC的采访时表示：“天空和馅饼都不应该成为限制人们的东西。”

　　Fifteens酒吧的拥有者Tony Callaghan则说道：“这块馅饼将被用来测试极限。它的结构整体性将接受潜在的严厉挑战，比如运输途中的颠簸。我们意识到国际空间站的科学家们在用植物做实验，于是我们也想用馅饼来试试，看看它在太空旅行之后结构是否会发生改变，还能不能再被食用。”其组织者表示，这是第一块飞到46671米高空的馅饼，但它没有到达卡门线这个用来界定大气边缘的位置(一百公里的高空)。

　　这次尝试获得了英国民航局的同意，整个旅程耗时两小时，最后它落地的时候距离其发射地点有61155米，跑到了博兰森林附近。组织者们还需要分析这块馅饼着陆后的结构与稳定性。

　　吃馅饼锦标赛的参赛者们需要尽快吃掉直径为12厘米的馅饼。当地的家具销售员Martin Appleton Clare目前是吃馅饼最快的人，他吃掉一块馅饼只需要22.53秒。

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[ 责任编辑： 马佳佳 ]
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