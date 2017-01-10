全球首例！荷兰火车全部采用风力发电驱动

资料图：风力发电风车

中新网1月12日电 据外媒报道，电气化火车是能源消耗较少的交通工具，不过从新一年开始，荷兰的火车将会变得更加环保。荷兰最大的国营电路公司NS日前宣布，该国所有火车自元旦日起，已经全部采用风力发电驱动，荷兰因此成为全球首个达成此目标的国家。

荷兰素来有“风车之国”之称，风力发电是当地主要电力来源之一。NS于2015年与能源公司Eneco签订10年合约，希望减低火车用电的碳排放量，目标是在2018年1月前，将全国火车改用风力发电推动。截至去年，全荷兰75%的火车已经改用风力发电，加上荷兰、比利时和芬兰的风力发电站提早落成，提供更多电力，令两家公司提前1年于本月1日达成：“100%风电”的目标。

目前，荷兰全国火车每年大约使用12亿千瓦时电力，约等于首都阿姆斯特丹所有家庭全年用电量。

虽然荷兰的风力发电系统每年能够产生74亿千瓦时的电量，但经常供不应求，例如去年的风力发电用电量便高达125亿千瓦时，因此需要向邻近国家购买风力能源。

随着荷兰近年致力投资发展可再生能源，此次全国火车全面使用风力发电，将有助大大减低该国交通产生的碳足印。一些支持可再生能源的人士也期望，荷兰的例子能够鼓励美国等国家增加使用风力发电的列车。

NS及Eneco在共同营运的网站表示，他们下一个目标是于2020年前，将乘客人均耗电量自2005年水平降低35%。