挑战天主教 菲总统要为600万女性免费发避孕用品

当地时间2016年6月30日，菲律宾马尼拉，总统杜特尔特探访马尼拉贫民区贫困家庭，居民在聆听总统演讲

菲律宾总统杜特尔特日前签署了一项行政命令，要求为该国至少600万女性发放免费避孕用品，作为减贫行动的一部分。在天主教信众占人口绝大多数的菲律宾，此举势必引发教堂及其它反堕胎势力的反对。除了血腥禁毒运动外，这位言辞粗鄙、行事张扬的总统又带来了新的争议。

据《菲律宾星报》周三报道，该命令签署于本周一，目标是满足所有家庭的计划生育需求。该国统计局数据显示，符合条件的至少有600万女性，其中200万为贫困人口，她们将首先在2018年前获得免费避孕用品。

政府机构已经接到命令，与地方机构合作着手实施这一计划。该行政命令还要求教育部加强性别教育，并将其纳入学校课程。

报道称，该命令是杜特尔特社会经济改革议程的一部分，“能够让贫穷夫妇在财务和家庭生育计划上做出明智的选择”。

该国经济计划部长Ernesto Pernia告诉美联社，免费发放避孕用品对减少贫困率至关重要。他说政府的目标是在杜特尔特2022年任期结束时，将贫困率从2015年的21.6%降到13-14%左右。但这一做法几乎毫无疑问将遭到罗马天主教堂的强力阻碍。2012年，该国曾通过一项类似免费发放避孕用品的法案，但保守的天主教势力扼杀了该法律的数项条款，2015年，最高法院发布禁令，无限期停止了埋置避孕剂和其他避孕药的发放。

Pernia称政府不能继续将这个问题搁置下去了。他指出菲律宾每天都有11名女性死于怀孕和生产并发症。

杜特尔特，一位自称相信上帝但不相信宗教的罗马天主教徒，与该国天主教堂之间的嫌隙早已存在。他曾表示教堂是个“虚伪的”机构，甚至将宗教形容为从信徒手中盘剥财产的工具。此前他还曾因称教皇方济各为“婊子养的”而激怒了天主教人士。

16世纪西班牙人将天主教带到了菲律宾。皮尤数据显示，目前该国约1亿人口中超过80%的民众都皈依了天主教。

菲律宾教堂过去在驱逐国家领导人方面发挥过领导作用。2001年，与驱逐了独裁者费迪南·马科斯(Ferdinand Marcos)的“人民力量”运动一道，天主教堂把前总统约瑟夫.埃斯特拉(Joseph Estrada)赶下了台。不过，路透社去年10月的一篇文章指出，尽管对禁毒运动心存不满，但因杜特尔特在民间享有超高支持率，教堂人士不敢过于直接和公开站出来表示反对。

在去年6月底上台之前，杜特尔特就发誓要推动避孕减贫项目。他也意识到这会让他摆在与教堂的对立面上，“我也与教堂起了冲突，因为他们已经不现实了。”