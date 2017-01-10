特朗普首场记者会拒CNN提问 指责情报机构无耻

[文/观察者网综合外媒]当地时间周三(11日)，即将就职的美国侯任总统特朗普召开当选以来的首场记者会，亮点十足。

外界关注的“俄罗斯问题”成为媒体追问的重点，特朗普指责情报机构泄漏假消息无耻，Buzzfeed是垃圾新闻机构，并拒绝CNN记者的提问称他们是“假新闻”。随后当BBC记者提问时，特朗普也讥讽“这又是一个奇葩”。此外，在谈到黑客攻击和美国外交时，中国再次躺枪；他还不顾美国国内批评，重申了“纳粹德国”一说。

特朗普拒绝回答CNN记者提问：你们是假新闻

CNN、Buzzfeed连续投来震撼弹指责特朗普长期被俄罗斯“培养”

美国有线电视新闻网(CNN)前一天放出重磅消息称，俄罗斯情报机构可能掌握对特朗普不利的信息，而这些信息可能被用来要挟特朗普。据报道，这些未经证实的材料涉及特朗普的私生活及其财政融资问题，报道引起特朗普震怒，并在记者会中痛骂这是羞耻的假新闻。

据CNN报道，美国情报机构日前就俄罗斯黑客攻击美国选举简报中，附有两页摘要，指控特朗普有个人与财务的把柄落在俄罗斯手中，8位国会议员也了解简报内容。

这份由3名CNN资深记者吉姆(Jim Sciutto)、杰克·塔珀(Jake Tapper)、埃文·佩雷斯(Evan Perez)与水门案资深调查记者卡尔·伯恩斯坦(Carl Bernstein)联名的报道，引述多名不具名美国官员的说法，主要情报来源则是前英国情报人员。

报道称，美方官员相信调查当中有部分属实，具可信度。联邦调查局(FBI)也依据来自俄罗斯的情报来源做调查，但暂时无法确认当中涉及特朗普的部分是否属实。

此前新媒体BuzzFeed也报道了无法证实的文件内容，据说文件出自一名自称为英国前情报人员之手，指控俄罗斯政府长期培养，帮助特朗普崛起。Buzzfeed昨天还公布35页指控特朗普在俄罗斯涉及性活动遭录影的长篇文件，足以用来威胁特朗普作出一些妥协。这份文件早在选举期间于新闻界流传，但可信度不足，大部门主流媒体未刊载。

Buzzfeed昨天还公布35页指控特朗普在俄罗斯涉及性活动遭录影文件(Buzzfeed网站截图)

不过，CNN发表声明称自己的报道谨慎，并有消息来源，与Buzzfeed公布文件不同，CNN对报道有信心，并彰显美国宪法第一修正案的核心，媒体有权向民众报道政府内部消息。

虽然特朗普已在推特上回应说，这是“假消息、一场彻头彻尾的政治迫害”，但是记者会现场，俄罗斯以及美国大选问题依旧是媒体最为关心的话题。

特朗普在记者会上再次强调这全是假消息，并用一贯的口语风格补充说，这是“根本没有的事儿，胡编乱造。一群反对派凑到一起编出来的，放出那样消息的人都有病。”

当BBC记者提问时，特朗普讽刺“这又是个尤物(奇葩)”

特朗普说，Buzzfeed网站是个垃圾新闻机构，它会因为发表所谓的俄罗斯文件而承担后果。特朗普在记者会上也拒绝回答来自Buzzfeed和CNN记者的提问，说他们是“假新闻”。虽然CNN记者并没有放弃，仍然在提问，特朗普坚决不给机会还教训他“不要太粗鲁”。随后当BBC记者提问时，特朗普也讥讽说，“这是另外一个奇葩。”

“纳粹德国”说被犹太人抨击

特朗普在召开记者会前还发表推文说：“情报机构不应该将这些假消息‘披露’给公众，这是朝我射的最后一枪，我们难道生活在纳粹德国吗？。”

特朗普的这一条推文立即引发猛烈批评。犹太人以及犹太人大屠杀幸存者相关团体要求其作出道歉。有团体直言：“特朗普将美国和纳粹德国做比较是对世界上所有犹太人大屠杀幸存者和他即将领导的国家的卑劣亵渎。”

然而，特朗普在记者会上并没有道歉，而是再次重申这种公布“假消息”的行为“是纳粹德国能做出的事” 。

胜选以来的首场记者会

谈黑客攻击 中国又躺枪

当被问及是否接受了俄罗斯总统普京试图帮助他赢得总统大选这件事，特朗普说：“如果普京喜欢特朗普，那是个优势，不是劣势。”他强调：“我与俄罗斯没有交易、在俄罗斯也没有交易、而且我和俄罗斯没有任何贷款”。

但是，特朗普并没有回答，其竞选团队在总统大选期间是否和俄罗斯有联系。据路透社此前报道，候任白宫幕僚长普利巴斯(Reince Priebus)当天称，特朗普接受美国情报界的结论，即俄罗斯参与了美国总统选举期间的黑客攻击行动，并可能对此采取相应的行动。

在11日的记者会上，特朗普首次公开承认俄罗斯很可能要对黑客攻击民主党国家委员会负责。他接受了俄罗斯在2016年美国大选中进行黑客攻击的指控。但是，他解释俄罗斯并非发动黑客攻击的唯一国家，美国也受到其它国家的黑客攻击，包括中国。此外，美国民主党对于黑客攻击毫无防范。

他在提到俄罗斯总统普京时说，“如果普京喜欢特朗普，我认为那是正面的资产，不是负资产，因为我们同俄罗斯的关系很糟糕。”他说，“俄罗斯能够帮助我们打击‘伊斯兰国’，而‘伊斯兰国’是头号麻烦的事情。”

他还表示，“我不知道能否同普京很好相处。我希望能，但是相处不好的可能性也很大。”

提到美国与他国的关系时，特朗普说：“俄罗斯和其他国家，包括在经济和在南中国海问题上从我们这里获利的中国，以及日本、墨西哥，所有国家都将比和之前的政府打交道时更尊重我们，而且要尊重得多。”

另外，特朗普在记者会上坚持称将不会公开税务单，他解释说，自己的税表“还处于被美国国内税务局((Internal Revenue Service)审计的状态”。

特朗普在记者会上还宣布，自己的两个儿子将接管他的公司，他将不会参与其中。“他们(我的儿子们)将会很专业地经营公司，他们将不会跟我讨论公司事宜。”