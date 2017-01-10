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英国一男子发布两女子穿睡衣逛超市照引争议
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 环球时报-环球网 2017-01-11 11:27
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　　(原标题：英国一男子发布两女子穿睡衣逛超市照引争议)

　　【环球网综合报道】据英国《每日邮报》1月9日报道，日前，英国男子克里斯?库克(Chris Cooke)在网上发布了一张两名女子穿睡衣和拖鞋在特易购(Tesco)超市购物的照片，指责她们的行为并要求该超市禁止穿睡衣的人进入超市购物，结果引发争议。两名女子随后愤然表示库克的行为带有歧视。

　　据悉，照片中的两名女子是一对母女游客。女儿表示库克的行为让人厌恶，认为没有必要为陌生人打扮自己，并觉得可能是因为母女俩交流时用的是不同于当地人的语言而成为了攻击的目标。

　　库克将这张照片发到特易购的“脸谱”网主页上，并表示经常看到穿睡衣的顾客在特易购超市购物，称这种行为十足倒人胃口，他希望特易购能明文禁止此类顾客进入超市。该超市的一名女发言人立即回应称，已接到多起类似的投诉，抱怨穿着不得体的人进店购物让人觉得很不舒服，她表示正在努力寻求解决办法。

　　此举引发了网友热议，少部分人支持库克，称穿睡衣逛超市的人为“懒骨头”，但另一部分人认为顾客着装是顾客自己的选择，而库克随意偷拍别人的行为更加令人厌恶。

　　据悉，特易购在接到此类投诉后的确曾于2010年在加的夫市的一家分店规定，禁止顾客穿睡衣进入超市，要求进店顾客着装得体。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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