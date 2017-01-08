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特朗普反驳好莱坞女星炮轰：你是希拉里的走狗
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 环球网 2017-01-10 09:48
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【环球时报驻美国特约记者 萧达 环球时报特约记者 甄翔】特朗普跟美国文艺界明星关系紧张已是尽人皆知，但明星在金球奖颁奖典礼上直接对特朗普“开炮”倒是头一遭。据美国有线电视新闻网9日报道，美国老牌巨星梅丽尔·斯特里普8日晚接受金球奖“终身成就奖”颁奖时发表演讲，将炮火直接对准了特朗普。

斯特里普在近6分钟的获奖感言中没有直接点特朗普的名字，但明白人一听就知道她炮轰的对象是谁。斯特里普列举了多位演员的出生地，表示“好莱坞有越来越多的外国人加入，若是将他们通通赶走，那么美国只剩下美式足球和打斗了，就没什么可看了。”斯特里普言下之意显然是批评民粹主义的“反移民”论调，而她说到这里，引发台下的巨大掌声。

斯特里普赞扬了过去一年来文艺界明星的出色表现之后，话锋一转又把矛头指向特朗普了，这次更为直接。斯特里普直接说，过去一年来有一个人的“表演”让她感到吃惊，这人的“表演”不是因为好得让人吃惊，而是因为糟得惊人。“要坐上我们国家最受尊敬位置的人竟然羞辱一个残疾记者，而这位记者不像他那样拥有特权、权力和实力，根本无力回击。”此前，特朗普在选战中被拍到模仿《纽约时报》残疾记者手部活动不便的样子，被民众痛批“不懂得尊重人”。但特朗普始终坚称“自己从没有故意去羞辱残疾人”，但他跟《纽约时报》等媒体不对付却是“实实在在的事情”。

斯特里普表示：“当有权势的人利用他的地位恐吓他人时，那么所有人都会输。”电视转播画面显示，在斯特里普说这些话时，全场观众认真倾听，有些演员眼中甚至泛着泪花。斯特里普随后表示，“媒体有责任监督掌权者，督促掌权者承担责任”。

斯特里普的讲话在社交媒体上引发热烈反响。不少名人和普通民众表示支持斯特里普的讲话，称赞她的话“真诚勇敢”。不过也有人对斯特里普的话不感冒，称“这不过是好莱坞一贯的伪善表现，因为好莱坞就是靠性和暴力吸引人的”。

9日早上，特朗普立即在推特上对斯特里普还以颜色，称斯特里普的说法是“对自己并不了解却信口雌黄”，还指责她是“希拉里的走狗”。美国《波士顿环球报》评论称，斯特里普对特朗普的批评之声反映出美国文艺界对特朗普的普遍态度，在社交媒体上得到众多好莱坞明星的支持，但这也刚好说明“好莱坞这个圈子跟美国社会大众的看法存在严重脱节”。

1949年出生的斯特里普是好莱坞老牌巨星，1977年出演第一部电影《朱莉娅》，堪称“影坛常青树”。其代表作包括《走出非洲》、《穿普拉达的女王》、《苏菲的选择》和《铁娘子》等。斯特里普3次荣膺奥斯卡，8次获得金球奖，被称为“世界上最会演戏的女人”，获得“终身成就奖”可谓众望所归。

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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