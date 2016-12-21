朝鲜：洲际弹道导弹试射准备已进入最后阶段

原标题：朝鲜说洲际弹道导弹试射准备已进入最后阶段

新华社平壤1月8日电(记者朱龙川陆睿)朝鲜外务省发言人8日说，朝鲜的洲际弹道导弹试射准备已进入最后阶段，将随时发射洲际弹道导弹。

据朝中社报道，这位发言人在回答朝中社记者提问时说，美国一贯坚持对朝敌视政策，几十年来一直侵犯朝鲜的主权和重要权力。朝鲜开发洲际弹道导弹是为了加强自卫能力，以应对美国越来越不加掩饰的核战争威胁。而美国却呼吁加紧对朝制裁，将朝鲜的导弹发射准备说成是“挑衅”和“威胁”。

发言人说，朝鲜在前所未有的严厉制裁压力下进行了氢弹试验并自主研发了标准化核弹头，加强了核武器开发。朝鲜的洲际弹道导弹试射准备已进入最后阶段。

朝鲜最高领导人金正恩在2017年新年贺词中表示，只要来自美国及其追随势力的核威胁和核恐吓持续存在，只要在朝鲜家门口的每年例行军事演习不停止，朝鲜就会继续强化以核武力为轴心的自卫性国防力量和先发制人的攻击能力。

朝鲜于2016年1月6日和9月9日分别进行核试验，并进行多次弹道导弹发射试验。联合国安理会分别于2016年3月2日和11月30日通过涉朝鲜的第2270号决议和第2321号决议，谴责朝鲜进行核试验，要求朝鲜放弃核武器和导弹计划，并决定对朝鲜实施新制裁措施。