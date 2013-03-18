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日本福岛核灾区现巨型生蚝 网友称太吓人(图)
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 未来网 2017-01-09 09:11
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　　原标题：日本福岛核灾区惊现“巨型生蚝”网友：太吓人

　　2011年3月11日，日本东部发生9.0级大地震，距离震中最近的福岛、岩手、宫城等县遭到强烈的海啸袭击，大部分地区被淹，仅宫城县死亡和失踪人数便接近11，000人，经济损失更是难以估量。

　　日本3.11大地震发生将近6年，但核灾影响仍未消除。近日在宫城县，有渔民发现巨型生蚝，生蚝大小竟然跟成年男子的手掌一样大，惊呆日本民众，照片一经曝光随即引发热议。

　　巨型生蚝有如成年男子手掌般大

　　正常生蚝应该是这样大

　　根据日本媒体报道，有人认为这种巨型生蚝很少见，吃起来应该相当美味；但也有人联想到当年311大地震后，邻近的福岛县发生核灾的恐怖状况，因此质疑“这只生蚝是不是受辐射影响才变大？”，觉得太吓人，表示十分担心。

　　福岛核灾将满6年，图为福岛第一核电厂

　　2011年3月11日，日本东部发生9.0级大地震，距离震中最近的福岛、岩手、宫城等县遭到强烈的海啸袭击，大部分地区被淹，仅宫城县死亡和失踪人数便接近11，000人，经济损失更是难以估量。不仅如此，剧烈的海啸还导致福岛核电站发生事故。日本政府第二天发布紧急避难指示，要求福岛核电站周边10公里内的居民立刻疏散，以免遭受核辐射的影响，之后又将避难半径扩大为20公里。

　　据日本官方上月底发表的数据显示，福岛县目前仍有4万多人在各地避难。但日本政府称，福岛县4个受灾地区的避难指示有望在今年春季解除。

　　来源：看看新闻

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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