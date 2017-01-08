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美佛州机场枪击案致5死 枪手称曾被迫看IS视频
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 新京报 2017-01-08 11:12
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　　当地时间1月6日，美国佛罗里达州劳德代尔堡机场，警察带领机场乘客寻找掩护。机场当天发生枪击事件，致5人死亡、8人受伤

　　枪手埃斯特班·圣地亚哥。

　　6日，美国佛罗里达州劳德代尔堡机场发生枪击事件，造成至少5人死亡、8人受伤。

　　引发媒体关注的是，枪手是一名退伍军人，曾前往伊拉克服役。而据美国媒体报道，枪手自称受控于美国政府，曾被强迫观看“伊斯兰国”相关视频。警方正在调查枪手的作案动机，目前还不清楚枪击案是否涉及恐怖袭击。

　　这并非美国军人(包括现役和退伍)首次制造枪击案。2009年和2013年都曾发生过军人制造的枪击案，造成重大人员伤亡。

　　从国家卫士到枪击案凶手，这些人到底经历了什么？

　　退伍军人制造枪击案

　　劳德代尔堡机场是佛罗里达州大迈阿密地区的主要飞行枢纽，每年客流量达到2500万人次左右。当地时间6日13时左右，机场二号航站楼提取行李的区域突然响起枪声。

　　一名目击者称，当他从行李转盘上取行李时听到枪响，周围的人纷纷趴在地上。枪手清空弹夹，并在令人不安中重新上膛。据美国媒体报道，枪手在开枪击中13个人后，四肢伸开躺在地上等待逮捕。

　　执法人员随后在枪手身上搜出名为埃斯特班·圣地亚哥的军人证。根据美国国防部信息，圣地亚哥今年26岁，曾服役于波多黎各及阿拉斯加国民警卫队，并于2010至2011年被派赴伊拉克。

　　袭击发生后，机场处于高度戒备，并一度暂停所有服务。对于圣地亚哥的作案动机，官方称正在展开调查，目前还不确定是否系恐怖主义袭击。

　　或有精神方面的问题

　　这并非美国现役或退伍军人首次实施枪击案。

　　得克萨斯州胡德堡军事基地发生枪击案，造成13名美国士兵死亡，另有30多人受伤。枪手是陆军心理医生尼达尔·哈桑，2013年8月被判处死刑。2013年9月16日，位于华盛顿的美国海军基地发生枪击案，造成包括枪手在内的13人死亡、14人受伤。枪手艾伦·亚历克斯曾是美国海军预备役队员，案发时是一名军事合同商的员工。

　　哈桑和亚历克斯都被曝有精神方面的问题。哈桑被诊断患创伤后应激障碍(PTSD)和其他精神疾病，亚历克斯的父亲则称儿子在参与“9·11”事件救援后患上PTSD，难以控制愤怒情绪。

　　值得注意的是，圣地亚哥也被指有心理问题病史，他曾有多起违规违法行为，一年前他曾因袭击和损害他人财产遭到指控。

　　另据CNN报道，圣地亚哥几个月前曾来到FBI在安克雷奇(阿拉斯加州最大城市)的办公室，他表示能听见大脑里的声音，包括那些告诉他要加入“伊斯兰国”的声音。另有媒体报道称，圣地亚哥还表示自己被美国情报单位控制，命令他观看“伊斯兰国”相关视频。

　　FBI后来将圣地亚哥送至精神治疗机构并展开调查，但查不出他与外国恐怖组织有牵连。

　　枪手曾在伊拉克服役

　　军人原本是国家卫士，为何会多次制造枪击案？

　　中国人民公安大学反恐研究中心主任梅建明指出，这类枪击案可能是个人精神原因造成。

　　“参加过战争的人基本上都有战后创伤综合征。在战争环境下，军人经历巨大压力后会和常人不一样，需要进行心理辅导，将他们从战争应激状态转换至平常生活状态。有些人调整顺利，融入正常社会；有些人却很难调整，心理出现问题，可能会发泄出来。本次枪击案不排除这种可能性。”梅建明说。

　　实际上，为了能让军人顺利融入社会，五角大楼已花费约10亿美元来预防、诊断和治疗PTSD等疾病。

　　“退伍军人心理问题是一个老问题了。美国退伍军人部预算相当庞大，它有很多医疗康复机构帮助军人身心康复，如何帮助这些军人回归社会是艰巨的问题。”中国社科院美国所助理研究员刁大明也对新京报记者表示。

　　美国媒体援引圣地亚哥一个阿姨的话表示，圣地亚哥从伊拉克战场回国后“仿佛变了一个人”。

　　新京报记者曾接触过一名美国现役军人。他表示，军队紧张训练和军营环境带来的压力不小。

　　飞机托运枪支存隐患

　　除了个人精神方面的问题，目前也不能排除圣地亚哥受宗教极端思想蛊惑而制造枪击案的可能。制造胡德堡枪击案的哈桑就被指曾与极端思想传教士有来往。

　　梅建明表示，被极端思想渗透不一定要加入“伊斯兰国”，思想上认同就行，“此人(圣地亚哥)曾前往伊拉克，他可能感到美国中东战争的不正义，甚至认同美国打击对象的极端思想”。

　　“美国军人被极端思想渗透有先例。他们在军营中处于爱国主义氛围中，若被极端思想影响可能会有更极端的表现。这个人(圣地亚哥)有中东经历，他回国后有不能融入社会的感觉，极端思想可能会驱使他不认同美国的外交战略。”刁大明也表示。

　　还有美国网友翻出一张圣地亚哥戴keffiyah头巾(阿拉伯人常戴)并摆出“伊斯兰国”支持者手势的照片，以此证明圣地亚哥可能被极端化。

　　虽然尚不能定性这起枪击是否与极端组织有关，但这起事件为美国机场安保敲响警钟。佛州枪击案发生后，纽约和新泽西警方也加强了对肯尼迪国际机场等空港的巡逻，增加对机场列车的行李和箱包的随机抽查。

　　圣地亚哥为何在机场这一聚集大量人员的地方轻易获得枪支？

　　根据美国运输安全管理局规定，乘客可以在托运行李中携带枪支，但枪支不能上膛、须锁在硬质匣子内并在办理登机手续时申报。圣地亚哥有携带枪支许可证，并在登机前进行了登记。据美国媒体报道，他是在机场领取行李后进到厕所，将子弹装入手枪后开枪杀人的。

　　分析人士认为，此次枪击案证明，美国飞机托运枪支规定亟须改革，否则会为类似袭击再发生埋下隐患。

　　本版采写/新京报记者王晓枫

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[ 责任编辑： 孙阳丹 ]
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