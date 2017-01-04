釜山“慰安妇”铜像引爆日韩矛盾 双边关系再现阴霾

中新网1月7日电 综合报道，6日，围绕日本驻韩国釜山总领事馆前新设的象征受害慰安妇的和平少女像，日韩政府间爆发矛盾。

日本政府宣布以召回驻韩大使等一系列强硬措施表示抗议，韩国政府表示遗憾，韩国外交部长官尹炳世当天在首尔外交部大楼与日本驻韩大使长岭安政进行面谈。

在韩国，要求废除两国就慰安妇问题所达共识的声音高涨。日本共同社称，日韩关系再度蒙上了阴霾。

安倍采取对抗措施或顾及国内舆论

日本政府当天为抗议韩国民间团体在日本驻釜山总领事馆前设立慰安妇少女像宣布召回日本驻韩大使和驻釜山总领事，叫停韩日有关货币互换的磋商，推迟韩日高层经济对话。

官房长官菅义伟6日在记者会上称“作为政府极其遗憾，已将此事以4项措施的形式传递给(韩方)”。他透露已告知韩方将实施临时召回驻韩大使长岭安政等措施。这是鲜明反映“首相意向”的措施。

实际上，釜山市东区的政府职员去年12月28日撤走了团体成员设置的少女像。当地警察还带走了几名成员。不过，后来抗议声涌至东区，该区在两天后的30日又转变态度允许设置，达成日韩共识的朴槿惠政府也事实上追认。当天，收到报告的日本政府消息人士坦言：“这真是难以置信。若是袖手旁观的话，就会被说成是懦弱的外交。”

安倍决定采取对抗措施可能是在获得美方理解的今年年初。据多名外交消息人士透露，日本在本月5日于华盛顿举行的日美韩副外长级磋商之前，向奥巴马政府介绍了针对韩国的对抗措施草案并取得了同意。安倍6日与美国副总统拜登举行电话会谈时，拜登称“担忧韩国的动向”，加强了安倍采取对抗措施的信心。

安倍虽然维持较高的内阁支持率，但围绕对韩国的融和姿态以及去年12月日俄首脑会谈未取得进展的日俄争议领土谈判，期待实施强势“安倍外交”的支持层纷纷感到不满。安倍很有可能顾及国内舆论采取了对抗措施。

韩方称遗憾民众要求废除慰安妇共识

当地时间6日下午，韩国外交部长官尹炳世在首尔外交部大楼与日本驻韩大使长岭安政进行面谈。韩国外交部将双方此次会面称为“面谈”，实为“召见”。

据韩国外交部介绍，尹炳世对日本政府今天以抗议韩国民间团体在日本驻釜山总领馆前立慰安妇铜像为由采取措施表示遗憾。尹炳世和长岭安政重申切实落实韩日慰安妇协议的原有立场，并一致同意基于两国政府互信持续发展两国关系。

去年12月30日，韩国民间团体在釜山立慰安妇少女像受到韩国社会关注，韩国外交部对此表示，韩方清楚日本政府从保障使馆安宁和威严的立场出发，对日本驻韩大使馆前的慰安妇少女像有忧虑，韩国政府将同有关团体磋商，妥善解决该问题。

据悉，尹炳世当天向日方传达上述立场，并强调该问题不应导致两国关系僵化。

日媒称，由于韩国总统朴槿惠受到弹劾追诉，韩国政府几乎陷入了停摆状态。韩国外交部发言人3日就应对少女像问题仅称：“这基本上属于须由有关部门依照法令做出判断之事。”

在政治混乱持续的情况下，对于朴槿惠“外交成果”日韩共识的反对呼声持续高涨。还有一项要求“废除”的回答达到59%的民调结果被进行了报道。下届总统选举热门候选人、最大在野党“共同民主党”前党首文在寅去年12月15日面对外国媒体就日韩共识断言：“难以承认其正当性。”

原慰安妇相关团体也获得了动力。在釜山设置完少女像时，团体的一名女性成员大声表示：“这是国民的胜利。住在这里(日本总领事馆)的人应该会马上搬走吧。”