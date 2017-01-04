美佛州机场枪击案致5死8伤 嫌犯持美军证件或曾驻伊

中新网1月7日电 综合报道，当地时间6日下午，美国佛罗里达州劳德代尔堡国际机场发生枪击事件，导致5人死亡，8人受伤。

美国总统奥巴马已经得到有关枪击案的简报，当选总统特朗普则发表简短声明称密切关注“可怕情况”。报道称，在嫌疑人身上发现了属于埃斯特班·圣地亚哥(Esteban Santiago)的军人证，不过该证件是否属于嫌犯本人尚未得到证实。

枪击事件中的伤者被送往医院。(图片来源：美联社)

机场枪击致5死8伤

机场方面表示，枪击事件发生在当地时间6日下午13时左右，在机场二号航站楼提取行李的区域。布罗沃德郡治安官办公室在其官方社交网站帐号上说，机场枪击案中受伤的8人被送往当地医院，并表示袭击者单独作案，该嫌疑人已被拘押。

前白宫新闻秘书弗莱彻在社交网站上表示，“我目前在劳德代尔堡机场。发生了枪击。每个人都在惊慌奔跑。”

目击者约翰·席勒称，当他正从行李转盘上取下自己的行李时听到了枪响，周围的人纷纷趴在地上。席勒表示，枪手清空了自己的弹夹，并在“令人不安的”安静中重新上膛子弹。

另外一名目击者表示，枪手“体型纤瘦”，身着一件《星球大战》T恤衫。他还说，枪手大约20多岁，没有说话，当他再装子弹的时候，被警方击中。

另有美国媒体报道称，枪手在开枪击中了13个人之后，四肢伸开躺在地上，等待逮捕。

嫌犯为前军人身份尚未确证

佛罗里达州联邦参议员比尔·纳尔逊称，在嫌疑人身上发现了名为埃斯特班·圣地亚哥(Esteban Santiago)的军人证，不过这份证件是否属于他本人还没有得到证实。

布罗沃德县官员拉玛卡(Chip LaMarca)在社交网站上表示，枪手将枪支装进托运的行李箱。枪手领取行李并进入卫生间装子弹，随后开枪。

执法官员说，他们相信圣迭戈是从阿拉斯加州安克里奇乘坐达美(Delta)航班到明尼阿波利斯-圣保罗转机到劳德代尔堡机场，领取托运行李后开始枪击。美国规定允许乘客在上锁的托运行李中装空枪，也允许将子弹放进托运行李中。

布罗沃德县警察局长斯科特·以色列(Scott Israel)说，枪手被逮捕时没有反抗。

嫌犯的兄弟布莱恩·圣迭戈(Bryan Santiago)说，埃斯特班在波多黎各长大，曾经在国民卫队服役并被派遣到伊拉克一年，随后转为陆军预备役，到阿拉斯加国民卫队担任战地工程师。阿拉斯加国民卫队说，他在2016年8月因为表现令人不满而退役。