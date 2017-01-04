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全球最帅囚犯出狱 爆红后开豪车住豪宅
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 环球网 2017-01-04 10:43
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　　【环球网综合报道】提到囚犯，人们都会嗤之以鼻，这样的人一生差不多也就毁了，然而凡事总有例外。据英国《每日邮报》1月2日报道，有着“全球最帅囚犯”之称的杰里米·米克斯(Jeremy Meeks )已经刑满释放，近日他和家人一起庆祝了新年。

　　杰里米成长在一个贫困家庭，在加入Northern Crips(一个臭名昭著的洛杉矶帮派)后开始了他的犯罪生涯。他于2014年因非法持有武器和涉嫌黑社会活动被警方逮捕。然而当斯托克顿警方依照惯例将他的入狱照片放在网上时，却引起轰动，人们纷纷惊呼这是自己见过最帅的囚犯。

　　随着一夜爆红而来的是纷至沓来的经纪公司邀约，不少经纪公司希望在他出狱后签下他做模特。杰里米2016年签约了White Cross Management，为了保持体形，他在狱中坚持健康的饮食和大量运动。

　　现在的他完全就是人生赢家，开着豪车，住着别墅，更重要的是有一个幸福的家庭。他的前途一片光明。他的经纪人吉姆·乔丹在接受《每日邮报》专访时表示，杰里米是一个谦逊的人，对于自己的爆红不知所措;他还是个温文尔雅的人，这些可以从他的Instagram主页上看出来。杰里米的Instagram主页上都是他和家人间甜蜜的照片，他很感恩自己现在拥有的一切。(实习编译：刘青燕审稿：朱盈库)

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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