假唱穿帮好尴尬 玛利亚·凯莉跨年夜演砸了

美国乐坛“天后”级巨星玛利亚·凯莉在跨年夜晚会上演砸了，不仅自称耳机出问题而无法演唱，甚至还间接承认自己在假唱。

12月31日当晚，数万人聚集在美国纽约时报广场，观看这场跨年夜演出，电视台还进行现场直播，数百万人都看到了凯莉约6分钟的表演。

从第一首《友谊地久天长》开始，事情似乎就已偏离预定轨道。当凯莉的经典曲目《情感》响起时，她却告诉观众，她戴的耳机里听不见声音，因此整首歌曲放的全是伴奏，其间夹杂凯莉拿手的海豚音。而凯莉只能在舞台上踱步，不时与伴舞摆出一些姿势。

到了第三首歌《我们属于彼此》时，凯莉干脆告诉观众，这首放的是专辑版。美国福克斯新闻网说，即便她有时拿开麦克风，却依然有歌声，很明显她当时是在假唱。

凯莉自嘲，称“我在努力做个输得起的人”，“这简直……太棒了”，并试着让观众替她完成演唱。最终，她的表演在尴尬中结束。

“就是没变好，”凯莉最后说，然后转身离台。

英国广播公司将凯莉的此次表演称为“大规模技术性垮台”。这一“垮台秀”随即在社交媒体上成为热门话题，她成为众人嘲笑的对象。

凯利的团队抱怨称，是主办方有意“陷害”凯莉，在她的耳机和麦克风上“做了手脚”，以便“看一出凯莉的好戏”。

不过主办方对此回应说，即便不戴耳机，凯莉应该也能听到音乐声。

凯莉曾被美国媒体誉为20世纪90年代至今的跨世纪“天后”歌手之一，得过5项格莱美奖。(海洋)【新华社微特稿】