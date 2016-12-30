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崔顺实之女在丹麦被拘留 韩国要求予以临时逮捕
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2017-01-03 11:01
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　　据韩国媒体报道，韩国法务部和警察厅2日消息称，法务部已向丹麦外交部、法务部和警方发送临时逮捕亲信门主角崔顺实之女郑某的书面请求。

　　郑某于当地时间1日下午在位于丹麦奥尔堡市的一处住宅内因非法居留被当地警方拘留。韩方提出“临时逮捕”请求是希望在韩方正式提出引渡请求前，丹麦警方能控制郑某，以防其潜逃。

　　由于郑某因非法居留被拘，因此在当地警察局最长可被关押72小时。(资料图)

　　由于郑某一直停留在海外拒不回国，调查“亲信门”的独立检察组已请求国际刑警组织对郑某发出红色通缉令，韩国外交部也已宣布郑某护照作废。

　　丹麦警方当地时间2日表示正在等韩方提出引渡请求，在此之前丹麦警方将继续控制郑某。丹麦警方目前还没有起诉郑某，郑某将于韩国时间2日晚10时在当地法院接受预审。

　　据韩国教育部去年11月发表的监查结果，郑某2015年凭借亚运会马术团体赛金牌被梨大以“马术特长生”资格录取，但经证实这枚金牌是她在梨大招生报名期限截止后获得的。

　　郑某入学后，校方在出勤及成绩管理方面也继续对郑某给予特殊照顾。如虽然郑某常常旷课，提交的免出勤材料不符合要求，部分科目未提交作业，但依旧顺利过关。事件曝光后，郑某去年10月31日通过梨大网络学籍管理系统提交了退学申请。

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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