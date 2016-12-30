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韩军机一股脑投下导弹鱼雷炸弹 险些炸了自家渔船
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 新华社 2017-01-03 10:00
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　　韩国海军2017年第一天发生一起事故，一架反潜巡逻机从天上一股脑投下导弹、鱼雷、炸弹，险些“砸”中正在作业的韩国渔民。

　　韩国《朝鲜日报》援引军方消息报道，1月1日上午6时10分左右，一架P-3K型反潜巡逻机在韩国东部江原道襄阳郡以东大约60公里海域上空执行警戒巡逻任务，突然投放了2枚“鱼叉”式反舰导弹、两枚鱼雷和两枚炸弹。

　　海军方面称，投放这些武器是由于战机乘员误操作，按下了武器紧急投放按钮。

　　按照操作规程，如果P-3K反潜巡逻机遭遇引擎失灵等故障需要紧急降落，应提前按下武器紧急投放按钮，丢弃全部机载武器，以免降落时发生爆炸等意外。

　　事发时，距离这架战机仅9公里的海面，一艘韩国渔船正在作业，所幸未成为牺牲品。

　　对这起乌龙事件，韩国海军的回应是：“民间船舶未受伤害。”

　　《朝鲜日报》报道，遭误投的武器总价值40亿至50亿韩元(约合300万至400万美元)。

　　一名海军人员表示：“元旦当天发生这样丢人的事故，向国民道歉，同时将尽全力防止同类事故再次发生。”

　　这名军方人员说，已经投入舰船到事发现场打捞这些武器。被紧急丢弃时，它们的起爆装置没有启动，因而不会爆炸。

　　一名防务专家认为，这些导弹、鱼雷和炸弹装载的炸药量为数十公斤，“爆炸力不是非常大”，而且起爆装置未启动，因而爆炸的可能性“极低”。不过，如果它们落在陆地上而不是海上，后果可能很严重，“也许会严重损毁建筑物、车辆，甚至伤人”。据新华社

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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