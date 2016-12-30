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英国老太太以种树“布局”围墙 20年后成功报复邻居
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2017-01-02 14:41
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　　原标题：英国老太太以种树“布局” 20年后成功报复邻居

　　中新网1月2日电据外媒报道，英国89岁老妇凯莉家门外的“绝美山景”最近几年开始被邻居种植的利兰地树给挡住，她表示，自己因反对邻居薇薇安加盖房屋被记恨。薇薇安为了报仇，才会在20年前种下一整排的利兰地树，利用逐渐长高的树木遮住她的视野，“以前我坐在家里就能看到美景，现在只有她家的树！”

　　据悉，凯莉居住在在英国萨默塞特郡的郊区，屋外的视野相当优美，能够远眺著名的索氏布瑞山，但近几年开始，邻居薇薇安种植的利兰地树竟然高到遮住所有山景，让凯莉只能看着一片树木叹气。

　　凯莉指出，自己曾和其他邻居反对薇薇安加盖4栋房屋，之后就被记恨，并被布了一个20年的复仇计划，“薇薇安在20年前种了一排利兰地树围墙，一开始非常低矮，没有人注意到，直到最近几年，附近几户人家的风景全被挡住了，我们才发现她的计谋！”

　　报道称，利兰地树的特点就是生长快速、适应力超强，目前薇薇安的利兰地树已高达约15米，且增长速度飞快，非常有可能突破30米。

　　索氏布瑞山的风景在英国相当有名，甚至还有一首歌颂其美景的歌曲，当地市政厅目前已经介入处理，希望能让居民的感情恢复和睦，“我们希望薇薇安女士能够把树移走、砍除，或至少修剪一下。”

　　责任编辑：张冬

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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