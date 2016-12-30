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美贫富悬殊暴力犯罪“常态化”引各界担忧
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2017-01-01 09:23
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　　资料图美国芝加哥警方举办枪支回收活动。

　　中新社休斯敦12月31日电题：美贫富悬殊暴力犯罪“常态化”引各界担忧

　　中新社记者王欢

　　美国第三大城市芝加哥2016年经历了3500多起枪击事件、750多人被谋杀，创下近20年新高。民众士气低落、对警察部队的不信任加剧，更在媒体对枪击案的轮番报道中疲累不堪。《纽约时报》指出，随着谋杀案在20余个大城市的增加，人们担忧恐惧暴力在美国已成“常态化”。

　　与此同时，经济学家皮凯蒂、塞斯和祖克曼2016年末发表最新研究指出，美国的贫富差距正在进一步扩大。1%富人的年平均收入是50%底层平民的81倍，36年前这一差距仅为27倍，这种严重的不平等现象未来还可能进一步扩大。

　　收入不公，城市财政恶化，警察队伍缩水，使得“罪恶之城”芝加哥帮派暴力加剧，谋杀率比上一年飙升了53%。甚至全美范围，谋杀率相较2015年增加的大城也至少达21个，圣安东尼奥、纳什维尔、拉斯维加斯等均未幸免。当选总统特朗普公开宣称，“美国的犯罪已整体失控！”

　　在美国国会议员丹尼·戴维斯看来，贫穷是迫使芝加哥“流血”的主因，城市南部和西部中下阶层聚集的贫困社区成为暴力犯罪高发地。11月的一次枪击案中，戴维斯失去了15岁的孙子，“如果人们对政府失去了希望，事情会变得越来越糟，一颗子弹随时会打向我和我的孩子”。

　　针对收入上的不平等，美国媒体指出，自里根时代以来，没能从偏向财阀利益的税收政策中得到好处的大众，以及薪酬下降的工人阶级，被迫承担了越来越多的债务；而华尔街精英却熟视无睹疯狂从“穷忙族”身上“抽血”。这一恶性循环是美国国内政策以及全球化等因素导致的经济不平等，而喜欢当“赢家”的亿万富翁总统未来将使“经济鸿沟”成倍扩大。

　　受此影响，“80后”美国人收入超过父母的几率在过去半个世纪大幅下降，从92%跌到50%。斯坦福大学经济学教授拉杰·柴缇领导的研究团队报告称，占比八成的中等收入家庭子女收入下滑趋势尤为明显。大数据研究显示，年轻一代希冀生活得更好的“美国梦”正在褪色。

　　“代表民主党的希拉里只会是奥巴马的翻版。8年来，美国中下阶层民众的窘迫状况并没有真正改变。”饱受失业困扰的21岁波士顿青年斯蒂文·布莱顿向中新社记者表示，“我也不看好缺乏经验、充满傲慢的特朗普，他想利用纳税人的钱进一步补贴大公司和富人，因此今年大选我放弃了投票。”在他看来，阶层流动的大门越来越紧，当下相当数量的美国青年人对未来感到迷惘。

　　《赫芬顿邮报》30日刊登“全球政策解决方案中心”创始人兼总裁玛雅·洛基摩尔的文章指出，“美国深陷种族主义、仇外心理、经济不平等、人口变化、机构腐败和地缘政治不稳定的潮汐之中，很多人都意识到国家的方向有某些方面的错误，而政治机构和代表似乎无法解决现有问题，特别是猖獗的经济剥削。”玛雅概括到，如不保持警醒，美国终将可能成为一个私人财富高度集中，并由少数人支配、决定谁能获得教育、卫生、收入保障及自由等基本人权的压迫性统治社会。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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