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尼日利亚“塑料大米”调查：不是塑料 但不能吃
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2016-12-31 11:08
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　　中新网约翰内斯堡12月30日电　拉各斯消息：12月30日，尼日利亚官方公布了沸沸扬扬的“塑料大米”事件的调查结果。结果显示，这些大米并非塑料所制，但因为霉变不能食用。同时，官方目前也不能确定这些大米的具体来源地。

　　资料图

　　日前，尼日利亚海关查获102袋50公斤装的“塑料大米”，引发全球关注。该事件的过程也是一波三折，说法大相径庭。最初有消息称，这些大米是“来自中国的塑料大米”，用以冒充大米出售给当地民众食用。不过，有媒体很快提出质疑：如果是塑料大米，那其单价是真大米的两倍，这些大米可能是为了绕来尼日利亚的进口限制而以大米面目示人的塑料原料。

　　不过，尼日利亚国家食品药品管理控制局30日公布了检验结果：这些大米里有好的大米，也有一些变质污染的大米。据尼日利亚《笨拙报》(Punch)报道，该国的检验结果显示，这些大米并非是塑料，而是真的大米，只不过“里面微生物的含量已经超过了食用的允许范围”，因为并不适合人类食用。

　　因为石油价格暴跌外汇收入减少，尼日利亚总统要求尼日利亚人买本国大米，以削减每年32亿美元的大米和面粉的进口开支。目前，海关已经查扣了4万袋非法进口的大米。当局认为，因为最近该国食品价格飙升，过去一年大米价格已经翻番，可能有不良商家购入这些劣质大米出售牟取暴利。

　　对于这些被扣留的大米，尼日利亚当局并没有透露具体来源，也没有说明这些大米是如何进入尼日利亚的。不过，当局透露，目前在其邻国的一些仓库里仍有几吨过期、危险的大米等着进入尼日利亚市场。海关方面将加强检查，确保这些不易食用的大米不会进入尼日利亚人的饭碗。

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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