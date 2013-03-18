希腊驻巴西大使疑似被情杀：妻子或出轨巴西武警

警方在焚毁的汽车残骸中发现了现年59岁的阿米瑞迪斯的尸体。

原标题：希腊驻巴西大使遇害疑妻子出轨系情杀

【环球网综合报道】英国广播公司(BBC)12月31日援引巴西媒体报道说，警方在该国城市里约北部发现了一辆被烧毁的汽车，车中的尸体就是据报失踪多日的巴西大使阿米瑞迪斯。

当地里约电视台的新闻节目报道称，他们从不具名的消息来源得知，警方怀疑阿米瑞迪斯是被他的妻子所杀害。

阿米瑞迪斯资料图

阿米瑞迪斯的巴西裔妻子在周三(28日)向警方通报丈夫失踪，并向警察表示阿米瑞迪斯在周一驾车外出，但是没有告诉她要去哪里。

里约电视台说，本周四(29日)，在一条通往里约的高架立交桥下发现了一辆被焚毁的汽车，刑事辨识人员已经查明车内尸体就是阿米瑞迪斯，但是警方尚未公开证实此一消息。

阿米瑞迪斯是在圣诞节假期与妻子到里约北部的新伊瓜苏探视岳父母，而警方据称在他们下榻公寓的沙发上发现了血迹。

警方向当地媒体表示，他们认为阿米瑞迪斯是在公寓中被人杀害，然后用他本人租来的汽车载离命案现场，现在警方已经逮捕了阿米瑞迪斯的妻子。

里约电视台还报道说，一名巴西武警在当地时间周四晚间被警方带走问话，另外还有两人也被警方拘留。

里约电视台称，警方消息来源告诉他们， 办案人员现在怀疑被带走问话的巴西武警和阿米瑞迪斯的妻子有婚外情的暧昧关系，因而动念杀害阿米瑞迪斯。