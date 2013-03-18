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近480人涉嫌买卖职位 通用韩国陷贪腐丑闻
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 新华社 2016-12-31 10:46
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　　通用汽车韩国分公司(通用韩国)近期正在调查公司内部有人买卖职位的腐败案，分公司董事长兼执行总裁詹姆斯·金要求涉案员工自首。

　　【贩卖岗位】

　　没有公开姓名的通用韩国公司官员30日告诉韩联社记者，公司内部发现不少员工与工会领导人大范围贩卖公司空缺岗位的情况。

　　此前，公司内部已进行了数月调查，发现一些公司主管和工会领导通过给合同工提供永久职位而收取了上千万韩元的酬金。

　　检方调查人员说，自2012年以来，有近480名工人经由违法交易获得永久职位。

　　【宽大处理】

　　由于涉案人数较多，缺少足够时间一一取证，检方上月提议，若有涉案人员在今年年底前主动承认错误，将不对其进行起诉。但迄今为止只有20人自首。

　　公司官员说，自首人数较少是因为有传言称，即便检方不追究自首员工，公司层面也不会原谅这种非正规甚至违法行为。

　　詹姆斯·金在那封发给通用韩国所有员工的邮件中说，公司和检方都不会处罚那些自首并且承认“行贿”的员工。

　　一名公司官员说，宽大处理政策只适用于“行贿者”，“受贿者”则将面临指控。

　　【工会指责】

　　然而，通用韩国工会领导层看来，詹姆斯·金的宽大处理政策只为“掌控工会”。

　　工会在一份声明中说：“詹姆斯·金应该敦促检方尽快专注于调查，并与工会一起建立有效机制预防此类情况再次发生”。

　　韩联社分析，这份声明可能给工会招来更多批评，例如它可能被外界视为借此洗白自身罪行。

　　通用韩国现任工会负责人已被指控，涉嫌为一名通用韩国分包商前雇员提供永久职位并因此收取2000万韩元(约合11.5万元人民币)好处费。(郑思远)

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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