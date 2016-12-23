外媒：普京发言人称俄罗斯也将驱逐35名美国外交官

据英国广播公司今晨报道，当地时间12月29日，美国总统奥巴马授权驱逐35名俄罗斯外交官，以此作为对美国政府所称的俄罗斯网络干预美国总统选举所采取的报复措施。

奥巴马当天发布一项行政命令，对包括俄罗斯情报总局和俄罗斯联邦安全局在内的5个俄罗斯实体机构和4名俄情报总局高层官员实施制裁。报道称，俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫表示，俄罗斯将做出相应决定，包括驱逐35名美国外交官。

美国国务院宣布了35名俄罗斯外交官的名单，其中包括在华盛顿的俄罗斯驻美国大使馆和在旧金山领事馆的外交人员，美国政府限令他们与家人在72小时内离境。

美国政府同时决定关闭在马里兰和纽约的俄罗斯的办公地点。

据《华盛顿邮报》报道，白宫表示，这些不是所有的制裁方案，奥巴马还会视时间和地点继续采取行动，有些行动将不会告知公众。不久后，奥巴马政府将会向国会呈交一份俄罗斯黑客干扰大选的详细报告。

据报道，奥巴马此前指责俄罗斯通过网络黑客行动直接干扰了美国总统选举，并且表示将就此对俄罗斯采取行动。美国联邦调查局和中央情报局均表示，俄罗斯干预了2016年的美国大选，一定程度上帮助了特朗普入主白宫。

普京发言人佩斯科夫表示，俄罗斯将做出相应决定，包括驱逐35名美国外交官。佩斯科夫在莫斯科举行的一次记者会上说，美国现政府将在三周后下台，俄罗斯对美国政府这些措施的有效性表示怀疑。

俄罗斯外交部的官员表示，任何反俄的制裁都是无果的。这种单边的行为只会损害双边关系，使得未来双方关系的恢复复杂化。俄罗斯驻英大使馆在社交媒体上发文表示：奥巴马总统驱逐35名俄外交官有“冷战既视感”。

美国的一些国会议员此前曾呼吁美国政府对俄罗斯的黑客行为采取报复措施，并且形容俄罗斯的行动是一起“政治珍珠港事件”。

美国当选总统特朗普则声称有关俄罗斯通过黑客行动干扰美国大选的指称是“可笑的”。他针对奥巴马宣布的对俄制裁表示，美国是时候继续向前走了，去做“更大更好的事情”，但特朗普表示会与情报官员会面。(记者黎史翔)