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四川省德阳市委原常委、市纪委原书记刘锐因嫖娼接受组织调查
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华社 2016-12-29 15:45
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　　新华社成都12月29日电四川省纪委29日通报，德阳市委原常委、市纪委原书记刘锐进行嫖娼活动，涉嫌严重违纪。经省委批准，目前省纪委已对其进行立案审查。

　　刘锐，男，汉族，生于1963年9月，籍贯四川蓬溪，出生地四川蓬溪，1992年9月加入中国共产党，1985年8月参加工作，四川师范大学教育管理专业毕业，研究生，教育学硕士。

　　1983.09－1985.08 绵阳工业学校工业经济管理专业学习

　　1985.08－1992.03 遂宁市计经委企管科科员、副科长（其间：1988.08-1991.06西南师范大学经济与行政管理专业本科班毕业）

　　1992.03－1994.05 遂宁市化纤厂副厂长

　　1994.05－1998.05 遂宁市计经委办公室副主任、主任

　　1998.05－1998.06 遂宁市计经委生产科科长

　　1998.06－2001.07 遂宁市计经委副主任（其间：1998.09-2000.07四川师范学院政治学理论专业研究生课程班学习）

　　2001.07－2002.12 遂宁市计委党组书记、主任

　　2002.12－2004.01 遂宁市中区委副书记、区长

　　2004.01－2004.03 遂宁市船山区委副书记、区政府筹备小组组长

　　2004.03－2006.03 遂宁市船山区委副书记、区长（2004.07四川省委党校中青班毕业）

　　2006.03－2006.09 遂宁市政府秘书长、市政府办党组书记、机关党委书记、市经营城市工作办公室主任

　　2006.09－2007.01 遂宁市船山区委书记

　　2007.01－2009.01 遂宁市船山区委书记、区人大常委会主任

　　2009.01－2009.08 遂宁市委秘书长

　　2009.08－2011.06 遂宁市委常委、秘书长（2007.09-2010.07四川师范大学教育管理专业学习，获教育硕士学位；2011.03-2012.12挂职任国家开发银行信贷局副局长）

　　2011.06－2016.06 雅安市委常委、纪委书记

　　2016.06－ 德阳市委常委、纪委书记（来源：中国经济网）

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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