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深中通道跨海工程开工 海上“风筝”将成新坐标
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 深圳新闻网 2016-12-29 14:49
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　　深中通道跨海工程采用东隧西桥方案，线路全长24公里，总投资460亿元，是世界级跨海通道工程。(效果图)

　　“风筝”状浮岛效果图。

　　原标题：深中通道跨海工程开工海上“风筝”将成新坐标！

　　深中通道跨海工程采用东隧西桥方案，线路全长24公里，总投资460亿元，是世界级跨海通道工程。中国工程院院士钱七虎表示，深中通道对珠江三角洲的经济有重大推动作用，对未来自贸区的建设也有巨大的助力作用。

　　深中通道跨海工程开工

　　线路全长24公里总投资460亿元

　　昨天上午，在珠江口浩瀚的伶仃洋海域，9艘庞大的船舶聚集在一起，场面非常壮观。随着响亮的船笛鸣起，4艘蓄势待发的抓斗挖泥船和耙吸船开始作业，深中通道跨海工程西人工岛正式开建。

　　主体工程西人工岛先行开工

　　深中过江通道地处珠江三角洲核心区域，北距虎门大桥约30公里，南距港珠澳大桥约38公里，是“隧、岛、桥、水下互通”的四位一体集群工程，是世界级跨海通道工程。此次先行开工建设的就是位于桥梁和沉管隧道过渡区的西人工岛。西人工岛位于矾石水道西侧，东侧与隧道衔接，西侧与伶仃洋大桥非通航孔引桥衔接，人工岛轴线长度625米。作为主体工程的重要环节，西人工岛不仅是沉管隧道首节管节对接的前提，还承载着隧、桥快速交通转换的重要功能。

　　据介绍，西人工岛岛长为625米，呈风筝形，最宽处456米，陆域高程为4.9米，海域使用面积为25.3万平方米，其中人眼可见的岛体面积13.7万平方米，岛体面积相当于19个国际标准足球场。按照设计文件，西人工岛从今年12月开工，建设工期为70个月。

　　海上“风筝”将成新坐标

　　为尽可能减小阻水效应，西人工岛岛形采用了分水效果较好的菱形，形似中国传统的风筝。从设计图上看，桥梁段构成了风筝线，枢纽立交轮廓就像线盘。“箭头”造型建筑内空，中央用作监控室，两翼作为设备用房。未来，人们无论在周边，或乘飞机或驱车到达该地区时，都能从不同角度看见通道桥梁和人工岛。

　　未来将在西人工岛设施隧道建设管理站、救援站、通信站等必要的运营管理设施，以及路政、交警和消防执勤点等。岛上建构筑物主要包括主体建筑、风塔、直升机停机坪等，并配套建设办公楼、宿舍等管理用房以及各类配套用房。岛上设环岛路，主要满足消防救援以及运营期巡视要求。西人工岛东北侧设救援码头一座，长度为65米，宽度为24米，可停靠200吨救援艇船。

　　在灯光的作用下，人工岛的形象会不断发生变化，成为千姿百态的大型海中雕塑，为珠江口航行船只指引航线。建成后，西人工岛不仅成为伶仃洋上一道优雅的风景线，还将成为珠三角、广东乃至中国的新坐标、新景点和新符号。

　　项目建设难度超过港珠澳大桥

　　深中通道作为连接珠江两岸战略性通道，项目前期工作历经13年之久。2002年开始项目前期论证工作，2004年正式启动深圳至中山跨江通道研究工作，2008年开展项目工程可行性研究。2015年12月，深中通道项目工可报告获国家发改委批复。

　　深中通道项目是继港珠澳大桥之后又一世界级“隧、岛、桥”集群工程，其中8车道特长海底沉管隧道将开创世界先例。此外，还要面临主跨1666m超大跨度海上悬索桥建设；离岸深水人工岛快速成岛、钢圆筒入岩难度大；地下互通立交、海中钢围堰深基坑开挖、支护、防渗技术难度大；隧道运营里程长，交通量大，货车比例高，运营安全、防灾救援难度大；位于珠三角几何中心，海陆空三维视点多，工程景观设计要求高等诸多挑战。从施工技术难度来看，比港珠澳大桥更难。

　　交通运输部原总工程师周海涛表示，项目8车道特长海底隧道目前世界上尚没有先例，海中特大跨径悬索桥国内设计、施工经验也非常少，项目工程规模宏大，建设条件异常复杂，技术难度大，景观要求高，是我国交通基础设施建设史上的又一巨大挑战。

　　深圳至中山过江时间将压缩到20分钟

　　深中通道项目采用东隧西桥方案，起自广深沿江高速机场互通，向西跨越珠江口，以约7公里的特长海底隧道穿越机场支航道及矾石水道，经中滩西人工岛桥隧转换后，再以特大跨径桥梁方式跨越伶仃西航道及横门东水道，最后登陆于中山市马鞍岛，与中开高速公路对接。线路全长24公里，全线采用双向8车道高速公路标准建设，设计速度为100公里/小时，项目概算总投资约为460亿元。

　　深中通道的建设将大大缩短珠江东西两岸的时空距离，缓减虎门大桥等过江通道交通压力。项目建成通车后，中山、珠海、江门及粤西等地区通往深圳、粤东以远地区的过江时间从目前2小时缩短为20分钟左右，直接连通深莞惠与珠中江两大经济圈。这不仅对突破城际交通瓶颈发挥巨大作用，还将对推动产业转型升级、带动区域经济社会发展带来深远影响。中国工程院院士钱七虎表示，深中通道对珠江三角洲的经济有重大推动作用，对未来自贸区的建设也有巨大的助力作用。(记者徐兴东严俊伟)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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