被违规开发商纠缠 太原一官员1分钟连爆9句粗口

原标题：被违规开发商纠缠太原高新区一官员1分钟连爆9句粗口

中国青年网北京12月29日电(记者吴阳王子瑞)近日，一段名为《山西太原：高新区官员对投资方一分钟谈话九个“他妈X”》的视频在山西当地流传。12月29日上午，山西太原高新区新闻发言人向中国青年网记者证实了这段视频。视频当事人太原高新区管委会副主任白建生向记者解释称，对方项目违规被查处后，多次到自己办公室纠缠，自己说了牢骚话。

视频截图

在这段视频中，白建生对一男子说“他妈X，他找死是不是，他以为他那个地方出来的土豹子，太原市就放不下他了”。男子说，“改天坐一坐”。白建生说，“我和他坐？我还嫌他妈丢人，见了他？别和他坐了”。男子说，“企业不是着急了？”。白建生反问，“着急啥？那你想干啥就干啥来。那是自己傻X，做的事情你妈X。问我就是，我就在这坐着，第二天来了是，‘你到底给办不办？’”，“他以为高新区多年他妈X软X？”。

12月29日，太原市高新区新闻中心主任、新闻发言人刘德勇向中国青年网记者证实了这则视频，并称区里已经关注到这则视频，相关情况正在落实，之后会和记者交流。

视频中的当事人白建生告诉中国青年网记者，视频记录的情况发生在本月中旬。他向记者解释，“前段时间，有个企业的股东来我办公室找我，他们有个项目的面积超标，市规划局处罚，还没有验收。今年他又建四层地库，盖到三层时。市规划局执法大队发现，给叫停了。这个事情查处职能在市里边，查处完我们高新区才可以根据相关职能办理。他多次来找我，堵住我办公室纠缠。在院子里拉住我，我没有动手，让保安拦住。我说自己有事。这个月中旬当地有人来和我解释，这个人和我也熟。我就说了些牢骚话。他们的项目违规。”

对于网友的议论，白建生称，“单位今天会联系相关渠道，出面解释这个情况。这是工作上的事，不是我个人行为”。

据太原国家高新技术开发区官网显示，白建生，太原高新区党工委委员、管委会副主任。工作分工显示为“协助管委会主任分管国际科技合作局、扩区开发管理办公室、环保建设局、警务局、金融管理发展中心、太原高新区建设投资有限公司、太原高新置业有限公司；分管高新区土地分局、高新区规划分局、高新区公安分局、高新区审计分局、高新区公安消防大队；负责援疆工作”。