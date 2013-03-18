京津冀未来一周将现重污染 环保部将派督查组督查

资料图。中新社记者崔楠摄

中新网12月29日电据环保部网站消息，预计自2016年12月29日至1月5日前后，受不利气象条件影响，京津冀中南部、山东西部和河南北部等地区将发生一次持续4天以上的重污染天气过程。环保部发布京津冀及周边地区重污染天气预警提示，并要求各地按照应急预案迅速采取应对措施。

经中国环境监测总站会商京津冀及周边地区省级环境监测中心，预计自2016年12月29日至1月5日前后，受不利气象条件影响，京津冀中南部、山东西部和河南北部等地区将发生一次持续4天以上的重污染天气过程。受后续气象条件的不确定性影响，本次重污染天气过程的准确结束时间有待进一步判断。环保部将密切关注空气质量趋势，加密会商，及时提出应对建议。

环保部已向北京市、天津市、河北省、山东省、河南省人民政府通报空气质量预测预报结果，提示各地及时发布相应级别预警信息，并有序调整预警级别，切实落实各项减排措施，共同做好重污染天气应对工作。

环保部将派出10个督查组对各地重污染天气应对措施落实情况开展督查，严厉打击企业超标排放等违法行为，加大对“散小乱污”企业的监督检查力度，保障各项应对措施落实到位。同时，提醒公众做好健康防护，绿色出行。