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习近平主持政治局会议：明年1月6日召开中纪委全会
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华网 2016-12-29 08:54
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　　原标题：习近平主持政治局会议研究部署党风廉政建设和反腐败工作

　　中共中央政治局召开会议

　　研究部署党风廉政建设和反腐败工作

　　中共中央总书记习近平主持会议

　　新华社北京12月28日电　中共中央政治局12月28日召开会议，听取中央纪律检查委员会2016年工作汇报，研究部署2017年党风廉政建设和反腐败工作。中共中央总书记习近平主持会议。

　　会议指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把全面从严治党纳入战略布局，领导全党全社会共同努力，推动全面从严治党取得重要阶段性成果，党内政治生活呈现新的气象，反腐败斗争压倒性态势已经形成，得到人民群众称赞，党心民心得到极大提振。中央纪委和各级纪律检查机关牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，忠实履行党章赋予的职责，各项工作取得新进展新成效。全面从严治党的制度建设取得丰硕成果，推进标本兼治，表明“扎紧制度笼子”不是一句空话。全面加强纪律和作风建设，以钉钉子精神驰而不息纠正“四风”，强化日常管理监督，抓早抓小、防微杜渐。坚决查处政治问题和经济问题相互交织的腐败现象，遏制腐败蔓延势头。深化政治巡视，推进全覆盖，“回头看”放大和延续了震慑效应。深化国家监察体制改革，确定时间表、路线图，试点工作有序展开。严明换届纪律，确保好中选优，营造良好政治生态。

　　会议强调，2017年，要全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，严肃党内政治生活，强化党内监督，深化国家监察体制改革，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”，持续形成高压态势，净化党内政治生态，推动全面从严治党向纵深发展。

　　会议指出，要深入贯彻党的十八届六中全会精神，认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，加强对贯彻执行情况的监督检查。要严明政治纪律和政治规矩，加大问责力度，落实管党治党主体责任，确保交上作风建设合格答卷。要严把政治关、廉洁关，发现干部有问题及时报告，瞒报的要严肃问责。要扎实推进国家监察体制改革及试点工作，确保如期实现改革目标。要减少腐败存量、重点遏制增量，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，让广大群众感受到全面从严治党的实际成效。各级纪检监察机关要把自我监督和接受党内监督、民主监督、群众监督、舆论监督结合起来，做到打铁还需自身硬，建设一支让党放心、人民信赖、忠诚干净担当的队伍。

　　会议同意明年1月6日至8日召开十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议。

　　会议还研究了其他事项。

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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