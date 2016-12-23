单身人群现状调查报告：北京女深圳男“落单”严重

年关将至，对于“单身狗”来说，春节就是一道难迈的“坎”，七大姑八大姨在这个时候都充当起了“媒人”，7天长假将“不是在相亲就是在相亲的路上”。昨天，珍爱网发布《2016单身人群现状调查报告》，报告显示，全国单身男女分布失衡，北京女、深圳男落单严重；28岁“轻熟女”及33岁“优质男”最受欢迎；春节期间一线城市单身人群遭遇“赶场式”相亲；近半数男女脱单陷“单身亚文化”误区；销售女、IT男成最易落单职业。

最受欢迎单身女特质

“轻熟女”：广东地区，本科学历，身高159-163cm，28岁左右最受欢迎

职业：从事会计、护士和人事行政的单身女性最受欢迎

最受欢迎单身男特质

“优质男”：北京地区，本科学历，月收入2万左右，身高175-180cm，33岁最受欢迎

职业：从事职业经理人、理财师、公务员的单身男性最受欢迎

“赶场式相亲”城市

排行榜

No.1深圳

No.2北京

No.3广州

No.4武汉

No.5长沙

相亲最频繁城市

深京广为“赶场式相亲”重地

每到年底，也总是单身人群犯愁之际，因为又到了一年的“催婚季”。报告显示，超7成的单身男女有被催婚的经历，其中，近20%的人表示一年内被父母“逼婚”或者催找对象的次数超过12次，近半单身男女表示逢年过节必遭遇催婚。

对于即将到来的春节，不少单身男女表示，他们将“不是在相亲就是在相亲的路上”。调查显示，春节7天的长假期间，至少要进行8场相亲的人达到54.7%。这种“赶场式相亲”的人群中，深圳最为突出，有近三成的深圳单身男女坦言春节期间将进行“赶场式相亲”，其次为北京、广州、武汉和长沙。

来自深圳南山区29岁的单身青年陈先生从事技术开发工作，他在接受采访中无奈地说，“像我这样在深圳拼搏的外地人不在少数，通常春节回家乡必定会被安排相亲。”不过陈先生并不是很抗拒，“亲人们对我的婚姻大事比较上心，并且我自己也希望能尽快解决个人问题，早日成家，所以不管是亲人安排还是朋友介绍，我都比较积极地参与。”

最易落单城市

北京女深圳男“落单”严重

此次报告主要针对珍爱网1亿会员的线上抽样调查，调查抽取3811份有效样本量进行全面分析。

根据国家民政局统计数字，2015年，我国单身的成年人数量已超过2亿。那么，在地域上我国单身人群的分布情况又如何呢？珍爱网报告显示，北京、深圳、上海、广州、成都、重庆、西安、武汉、东莞、长沙成为全国单身人群最多的十个城市。由此可见，一线城市始终为单身人群聚集地，脱单需求远大于二三线城市。

从单身男女人群划分来看，北京单身女性的占比最多，居全国之首，其次为深圳、上海、广州、成都和重庆；而单身男性则深圳最多，其次为北京、广州、上海、重庆和成都。全国大部分城市均存在单身男女分布不均衡的问题，而地域上的失衡，也正是导致单身人群数量增长的一大原因。

最受欢迎单身族

广东28岁“轻熟女”

北京33岁“优质男”

在庞大的单身人群里，究竟什么样的单身男女最受欢迎呢？通过此次调查对资料访问、交流互动频次及择偶标准进行收集、对比和统计后，报告显示单身女性中，广东地区，本科学历，身高159-163cm，28岁左右“轻熟女”最受欢迎；而单身男性中，北京地区，本科学历，月收入2万左右，身高175-180cm，33岁“优质男”最受欢迎。

最易落单职业

销售女IT男单身人群最集中

报告中有趣地发现，在各行各业的单身人群中，男性单身人群集中在互联网行业IT工程师，其次为生产制造业中的工程师；女性单身人群主要集中为销售业务类职业，其次为金融从业者。而择偶最受欢迎的职业中，从事会计、护士和人事行政的女性最受欢迎，从事职业经理人、理财师、公务员的男性最受欢迎。

对于单身人群职业落单问题中，从事销售工作的林小姐在接受采访时表示很苦恼也很无奈，由于工作要求，她需要长时间的出差、跑业务、跟进销售订单，以及时常应酬，根本没有过多的个人时间来谈恋爱，并且在被介绍对象时，也总会因为职业原因常常没有了下文。

最难脱单原因

近半男女陷“单身亚文化”误区

面对如此频繁的催婚和相亲行为，超过半数的单身男女会选择逃避，比如“不理会，随他们唠叨”、“岔开话题左右而言他”和“安排旅游回避施压亲戚”。

深入调查发现， “脱单逃避者”里，有近四成人表示“感觉很难找到对象”，超两成人认为“即使找到喜欢的人，但不擅沟通难以进入到恋爱阶段”，19%的人表示会积极地社交或相亲，仅7.85%的人享受单身状态，崇尚“单身亚文化”。

对此，珍爱网婚恋专家张莎莎提醒，单身男女如果已经意识到自身脱单困难，但依旧无所行动，要自检是否已经陷入“单身亚文化”的陷阱。“单身亚文化”是指新经济形势下成长起来的一代人，在更开放的经济环境下，按照自己的愿望，选择单身这一更令自己喜欢的生活方式，表现出暂时或永久性地选择不谈恋爱、不结婚，或不再为结婚而结婚。身陷“单身亚文化”问题的男女，并非“主动单身”，很有可能是因为曾经脱单困难，面临的压力大，打击了自己脱单的积极性而“被动剩下”。但在“单身亚文化”的影响下，却表现为对单身生活的享受，忽视了脱单失败的无奈，进入陷阱而长时间不自知。

最加分择偶观

“会做饭”能提高相亲成功率

在择偶观这一调查中显示，择偶时不可降低的硬性要求里，男性普遍认为是外形要求，而女性则认为是经济要求；另外，超五成单身男女均认为对方“会做饭”这一小技能会更加分，其次为运动健身达人和善于沟通。

在婚恋生活中，七成人认为双方相处轻松愉快最重要，其次为双方兴趣相投有共同话题和生活经济宽裕；对于获取“幸福感”的来源这一调查中显示，超六成人认为是家庭和睦，其次为事业成功和身体健康。

最普遍经济状况

超六成单身为“储蓄万元户”

继珍爱网前两期报告中提到的约会花费土豪榜和“黄金单身族”，本次报告再次关注了单身人群的经济情况。报告显示，有63.05%的单身男女个人存款在3万-5万之间，占比最多，其次为6万-10万，占比达15.37%，10万以上个人存款的人群占12.18%。由此可见，绝大多数的单身都是“储蓄万元户”。

从理财方面的数据来看，46.9%的单身男女会投资理财产品、股票等，23.98%的人仅有储蓄习惯，8.2%的人投资房产，13.8%的人没有理财习惯。