洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

单身人群现状调查报告：北京女深圳男“落单”严重
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 北京晨报 2016-12-29 09:19
分享到：

　　年关将至，对于“单身狗”来说，春节就是一道难迈的“坎”，七大姑八大姨在这个时候都充当起了“媒人”，7天长假将“不是在相亲就是在相亲的路上”。昨天，珍爱网发布《2016单身人群现状调查报告》，报告显示，全国单身男女分布失衡，北京女、深圳男落单严重；28岁“轻熟女”及33岁“优质男”最受欢迎；春节期间一线城市单身人群遭遇“赶场式”相亲；近半数男女脱单陷“单身亚文化”误区；销售女、IT男成最易落单职业。

　　最受欢迎单身女特质

　　“轻熟女”：广东地区，本科学历，身高159-163cm，28岁左右最受欢迎

　　职业：从事会计、护士和人事行政的单身女性最受欢迎

　　最受欢迎单身男特质

　　“优质男”：北京地区，本科学历，月收入2万左右，身高175-180cm，33岁最受欢迎

　　职业：从事职业经理人、理财师、公务员的单身男性最受欢迎

　　“赶场式相亲”城市

　　排行榜

　　No.1深圳

　　No.2北京

　　No.3广州

　　No.4武汉

　　No.5长沙

　　相亲最频繁城市

　　深京广为“赶场式相亲”重地

　　每到年底，也总是单身人群犯愁之际，因为又到了一年的“催婚季”。报告显示，超7成的单身男女有被催婚的经历，其中，近20%的人表示一年内被父母“逼婚”或者催找对象的次数超过12次，近半单身男女表示逢年过节必遭遇催婚。

　　对于即将到来的春节，不少单身男女表示，他们将“不是在相亲就是在相亲的路上”。调查显示，春节7天的长假期间，至少要进行8场相亲的人达到54.7%。这种“赶场式相亲”的人群中，深圳最为突出，有近三成的深圳单身男女坦言春节期间将进行“赶场式相亲”，其次为北京、广州、武汉和长沙。

　　来自深圳南山区29岁的单身青年陈先生从事技术开发工作，他在接受采访中无奈地说，“像我这样在深圳拼搏的外地人不在少数，通常春节回家乡必定会被安排相亲。”不过陈先生并不是很抗拒，“亲人们对我的婚姻大事比较上心，并且我自己也希望能尽快解决个人问题，早日成家，所以不管是亲人安排还是朋友介绍，我都比较积极地参与。”

　　最易落单城市

　　北京女深圳男“落单”严重

　　此次报告主要针对珍爱网1亿会员的线上抽样调查，调查抽取3811份有效样本量进行全面分析。

　　根据国家民政局统计数字，2015年，我国单身的成年人数量已超过2亿。那么，在地域上我国单身人群的分布情况又如何呢？珍爱网报告显示，北京、深圳、上海、广州、成都、重庆、西安、武汉、东莞、长沙成为全国单身人群最多的十个城市。由此可见，一线城市始终为单身人群聚集地，脱单需求远大于二三线城市。

　　从单身男女人群划分来看，北京单身女性的占比最多，居全国之首，其次为深圳、上海、广州、成都和重庆；而单身男性则深圳最多，其次为北京、广州、上海、重庆和成都。全国大部分城市均存在单身男女分布不均衡的问题，而地域上的失衡，也正是导致单身人群数量增长的一大原因。

　　最受欢迎单身族

　　广东28岁“轻熟女”

　　北京33岁“优质男”

　　在庞大的单身人群里，究竟什么样的单身男女最受欢迎呢？通过此次调查对资料访问、交流互动频次及择偶标准进行收集、对比和统计后，报告显示单身女性中，广东地区，本科学历，身高159-163cm，28岁左右“轻熟女”最受欢迎；而单身男性中，北京地区，本科学历，月收入2万左右，身高175-180cm，33岁“优质男”最受欢迎。

　　最易落单职业

　　销售女IT男单身人群最集中

　　报告中有趣地发现，在各行各业的单身人群中，男性单身人群集中在互联网行业IT工程师，其次为生产制造业中的工程师；女性单身人群主要集中为销售业务类职业，其次为金融从业者。而择偶最受欢迎的职业中，从事会计、护士和人事行政的女性最受欢迎，从事职业经理人、理财师、公务员的男性最受欢迎。

　　对于单身人群职业落单问题中，从事销售工作的林小姐在接受采访时表示很苦恼也很无奈，由于工作要求，她需要长时间的出差、跑业务、跟进销售订单，以及时常应酬，根本没有过多的个人时间来谈恋爱，并且在被介绍对象时，也总会因为职业原因常常没有了下文。

　　最难脱单原因

　　近半男女陷“单身亚文化”误区

　　面对如此频繁的催婚和相亲行为，超过半数的单身男女会选择逃避，比如“不理会，随他们唠叨”、“岔开话题左右而言他”和“安排旅游回避施压亲戚”。

　　深入调查发现， “脱单逃避者”里，有近四成人表示“感觉很难找到对象”，超两成人认为“即使找到喜欢的人，但不擅沟通难以进入到恋爱阶段”，19%的人表示会积极地社交或相亲，仅7.85%的人享受单身状态，崇尚“单身亚文化”。

　　对此，珍爱网婚恋专家张莎莎提醒，单身男女如果已经意识到自身脱单困难，但依旧无所行动，要自检是否已经陷入“单身亚文化”的陷阱。“单身亚文化”是指新经济形势下成长起来的一代人，在更开放的经济环境下，按照自己的愿望，选择单身这一更令自己喜欢的生活方式，表现出暂时或永久性地选择不谈恋爱、不结婚，或不再为结婚而结婚。身陷“单身亚文化”问题的男女，并非“主动单身”，很有可能是因为曾经脱单困难，面临的压力大，打击了自己脱单的积极性而“被动剩下”。但在“单身亚文化”的影响下，却表现为对单身生活的享受，忽视了脱单失败的无奈，进入陷阱而长时间不自知。

　　最加分择偶观

　　“会做饭”能提高相亲成功率

　　在择偶观这一调查中显示，择偶时不可降低的硬性要求里，男性普遍认为是外形要求，而女性则认为是经济要求；另外，超五成单身男女均认为对方“会做饭”这一小技能会更加分，其次为运动健身达人和善于沟通。

　　在婚恋生活中，七成人认为双方相处轻松愉快最重要，其次为双方兴趣相投有共同话题和生活经济宽裕；对于获取“幸福感”的来源这一调查中显示，超六成人认为是家庭和睦，其次为事业成功和身体健康。

　　最普遍经济状况

　　超六成单身为“储蓄万元户”

　　继珍爱网前两期报告中提到的约会花费土豪榜和“黄金单身族”，本次报告再次关注了单身人群的经济情况。报告显示，有63.05%的单身男女个人存款在3万-5万之间，占比最多，其次为6万-10万，占比达15.37%，10万以上个人存款的人群占12.18%。由此可见，绝大多数的单身都是“储蓄万元户”。

　　从理财方面的数据来看，46.9%的单身男女会投资理财产品、股票等，23.98%的人仅有储蓄习惯，8.2%的人投资房产，13.8%的人没有理财习惯。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 席倩倩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·中医药法出台引中医热 哪些疾病适合看中医？
  • ·我市10个门诊病种、33个住院病种就医购药有保障
  • ·中国人该如何养老？退休准备指数四年来首跌
    		•
    银河湾“社区之星争霸赛”启动
    银河湾“社区之星争霸赛”启动
    2017要解决好“住有所居”等问题
        住房城乡建设部部长陈政高26日说，2017年将重点解决好“住有所居”等民生关切问题，抓好房地产调控，确保房...
  • ·旧房改造 2017楼市新的机遇在哪？
  • ·郑州成全国第2个认房认贷城市 首套刚需客春天来了?
  • ·无需申请、不用缴费：住房“地权到期”问题有了说法
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 感人！洛阳汉子为救患病前妻卖房又卖车
  • 今年前11个月，洛阳市外贸总值突破百亿元
  • 洛阳市首批重特大疾病医疗保障范围、...
  • 洛阳美女志愿者 “美”得不一般
  • 李亚主持召开市委常委会议 研究部署明...
  • 俩男子吃饭时盯着邻桌姑娘看 被发现后...
  • 明日，启明南路沿线公交车恢复原线通行
  • 龙门石窟有一群“良医” 用巧手“诊治...
  • 市十四届人大五次会议明年1月9日召开
  • 六旬老人用伪造户型图骗上百人 3年得4...
    		•
    百姓呼声
    河南省社会保障卡免收年费和小额账户管理费
    王城大道快速化一期已列入2017年建设计划
    精彩图片
    黑白记忆中的80年代
    零下62度的时尚：西伯...
    姚晨贴脸搂老公 狂欢圣...
    英国家庭养五只“干脆...
    精彩热帖

    瑜伽让我破茧成蝶

    落日 余晖

    此树奇景让人笑

    魏家坡
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    秦岚录节目疑当众...

    《星战》“莱娅公...

    小S与“旧爱”同台

    周润发前妻秀身材
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605