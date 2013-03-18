央视曝农补黑幕：村干部冒领300万 村民治癌款也贪

近年来，农业、农村和农民工作得到了党中央的高度重视，从2004年至今，连续13年的中央一号文件都是关于三农问题的。在实际工作中，中央实行了一系列直接有力的政策措施。从粮食直补、良种补贴、农资综合补贴、农机具购置补贴到退耕还林补贴，等等等等，可以说农民想到的，中央做到了，农民没想到的，中央也为农民想好了。

习近平总书记强调，重农固本，是安民之基。“十三五”时期，必须坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，牢固树立和切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加大强农惠农富农力度，让农民真正得到实惠。然而在个别地区，个别人却假借惠农政策之名，行坑农害农之实，《经济半小时》记者进行了调查。

调查01

村民名下莫名多了640亩生态林每年8160元补贴不翼而飞

湖北省郧[yún]西县三官洞林区共有5个行政村，蒿坪河村是其中之一。2015年7月20日，一家网站上出现了来自蒿坪河村上百人的实名举报材料，反映有人骗取、贪污、截留、挪用国家专项资金及各种补贴。根据这个线索，2016年12月14日，央视财经《经济半小时》记者赶到郧西县实地调查。

按照2014年郧西县三官洞区蒿坪河村的生态公益林补偿资金名单，记者随意抽选了一名叫徐有余的村民，材料上清楚地写着，徐有余家拥有生态公益林640亩。按照每亩补偿12.75元的标准，村民徐有余2015年6月15日获得补贴8160元，补贴被打入了本人存折。

可是徐有余告诉央视财经记者，他从来不知道自己名下还有640亩的生态公益林，更别说领补贴。至于640亩生态公益林的补贴，被谁拿走了，总共拿走了多少，他都不知道。不过，他知道生态公益林补贴起码有10年了。

徐有余夫妇跟着小儿子一起生活，户主用的是小儿子的名字徐荣青。但是，他和小儿子是一户，为什么在生态公益林名单上，他家开了两个户主，这很奇怪。看了生态公里林补贴名单后，徐有余发现，这份补贴名单很是蹊跷，有多个一家人出现两个户主，双份发放补贴。记者注意到，名单上紧挨着徐有余名字的是一位名叫何永英的户主，她名下有540亩的生态公益林。记者没能找到她本人，但经多方打听，找到了何永英在县城里打工的儿子韦先成。

韦先成说，他全家共有59亩生态公益林，面积一直没变过，每年也都拿到了59亩的补偿金。那么，韦先成母亲名下的540亩生态公益林又在哪里呢？

显然韦先成家被开了双户头，母亲名下的540亩生态公益林并不存在，但是，名单上显示他母亲何永英在2015年6月5日还拿到了2014年的补偿金6885元。

韦先成：没有没有，从来没拿到过补贴。

韦先成觉得这是在替别人背黑锅。在蒿坪河村，背黑锅的还不仅是徐有余和老韦两户。

韦先成：像我们全村这里，500亩至800亩以内的是16户。

在三官洞林区的生态公益林补偿金名单上，多数农户家的生态公益林都是几十亩最多一百多亩，但是，从胡兴凤的名字开始，生态公益林面积暴涨到555.8亩，后面16户，最少的470亩，最多的780亩。这份生态公益林补偿金发放名单由蒿坪河村一位不愿出面的举报人提供，它来自湖北省财政与编制政务公开网。

央视财经《经济半小时》记者打开了湖北省财政与编制政务公开网，进入三官洞林区蒿坪河村，看到了2014年的生态公益林补偿金名单，正是举报人提供给记者的名单，内容完全相同。

调查02

困难村民一分钱都没有而有人去世十年却被人冒名年年领低保

除了子虚乌有的生态林补贴，蒿坪河村村民们又向记者反映了另一个骗取国家财政资金的情况。

村民从公开网上打印出来了一份蒿坪河村2009年低保名单，其中显示有一户名叫李政富，家里有4口人，每人享受低保100元，全家4口共享受400元，都打入了个人存折。但村民讲，这个资料纯属编造，因为李政富是一个孤寡老人。

央视财经《经济半小时》记者深入调查了的亲弟弟和周围村民，证实李政富的确是一个人生活的五保户。不仅如此，李政富早在10年前就已经故去，如今他的坟地就在山上。

在2009年低保名单上，除了有去世多年的人，还有不属于低保补助对象的五保户以及假名。而记者在调查中发现，真正的贫困户却没有享受到了低保。

村民徐有良告诉央视财经《经济半小时》记者，妻子谭长云患病多年，腿上有一个大疙瘩，行动不便，一走路就气喘吁吁。原来村里给办了低保，前年不知道为什么又给取消了。

徐有良夫妇告诉记者，儿子30岁了还没有找到媳妇，就是因为家里太穷了。他家住的是土坯房，墙皮到处脱落，屋顶多处透光，一下雨就漏水。村民翁大鹏告诉记者，徐有良他家的经济状况在村里属于最低的。

翁大鹏是记者在蒿坪河村采访时偶遇的村民，作为退伍军人和老党员，他告诉记者，除了生态公益林和低保补助，蒿坪河村还利用退耕还林、危房户改造和灾后重建以及大病救助等多种项目造假骗取国家补贴。更让他气愤的是，自己身患癌症，还被人冒领了农村医疗救助补助， 2011年农村医疗救助补助资金名单上显示翁大鹏领取了2036元的现金补助，但翁大鹏却表示从未领过。

翁大鹏说，这些年他先后查出两种癌症，却没有拿到大病救助补贴，后来才知道别人冒用他的名义领走了。他知道后四处奔走讨要说法至今没有结果。

调查03

私刻印章伪造身份村干部冒领国家补贴300多万元

据蒿坪河村村民讲，国家很多惠农政策、发放各种补贴，他们绝大部分是不知道的，直到2年前，有人从湖北省财政与编制政务公开网看到资料，他们才恍然大悟。原来早在2001年，蒿坪河村就出现了村干部冒领套取国家粮食直补和退耕还林补贴的事情，但是直到2014年一直蒙在鼓里的村民才发现了实情。按照村民的提示，记者登录湖北省财政与编制政务公开网，但奇怪的是，郧西县各项惠农补贴包括生态公益林补贴名单最早只有2014年的。

村民们告诉央视财经《经济半小时》记者，蒿坪河村村民发现各种惠农补贴名单造假，是因为听说了三官洞村有人发现了本村惠农补贴名单造假，村民老张是发现者之一。

他告诉央视财经《经济半小时》记者，2010年的时候，他听有人说从湖北省财政与编制政务公开网上，能找出全村的花名册。后来他找到人在电脑上找出了这个名单，发现三官洞村退耕还林、生态公益林及低保等多种补贴名单存在造假。其中光退耕还林项目虚假名字名下就有七八百亩左右。

湖北省财政与编制政务公开网发布的信息，一传十、十传百，三官洞林区蒿坪河、何家井村等村村民纷纷登录网站，查询惠农项目补贴名单，发现了类似甚至更离奇的造假。

三官洞林区一名何家井籍的在外工作人员江善兵告诉记者，原来的村书记在2013年把自家四口人的名字用了6次，把应该属于村里的15100元自然灾害救助金贪用了4200元，整整三分之一。

根据国家规定，惠农补贴直接打入村民的个人账户，湖北省财政与编制政务公开网上也显示，补贴已经拨付到了个人存折上，可是村民们却说没有拿到任何补贴呢，他们告诉记者，本村干部私刻村民印章，骗取国家给农民补贴，不过，开办存折、取款还需提供个人身份证件，村干部是怎么拿到村民身份证的呢？村民们说村干部曾经收走了他们的身份证，还说收走之后对村民有好处。

村民翁大鹏就收缴了村干部没有销毁完的印章，有一百多枚。据村民讲，2015年夏天，湖北省有关部门进驻郧西县调查过村民举报之事。巡视组最后走的时候把账目全部都交给郧西县纪委了，然而纪委说是这个要慢慢查，结果现在就不了了之了。

之后，村民代表就从湖北财政与编制政务公开网上看不到2014年之前的惠农补贴名单了。2015年7月，一些村民代表同时在网上进行了实名举报。2016年，郧西县出现轰动一时的消息，蒿坪河村原主任投案自首，交代和举报了村委班子冒领、截留国家补贴的相关事情。央视财经《经济半小时》记者设法找到了这名投案自首的村干部，他透露了造假的一些内幕。

湖北省郧西县三官洞林区蒿坪河村原主任曾某(化名)：我给检察院写的，我当干部二三十年，占了27000多元钱便宜，都退给检察院了，村民写的材料是属实的。2008、2007年开存折，也不要身份证啥，都随便就开了，到时候钱一来账号一填，就打到他的存折上了。存折都在村上。

曾某说，最近几年，开办存折需要提供身份证件，领取时还要个人签名或者印章，于是，蒿坪河村原支部书记、现任村委会主任明庭友有了新的招数。

曾某：刻章子。明庭友安排会计给雕刻的，你像有一次包括我都刻了30多枚。是领取国家粮食直补补贴用的。

据曾某讲，十几年来，蒿坪河村支书明庭友指示下属多次私刻村民的印章冒领国家补贴，退耕还林、粮食直补、公益林这三大项大约在三百多万元。

曾某说，蒿坪河村村委会造假的相关证据经常销毁，最后一次销毁证据是在2015年8月，明挺友叫他跟现在的会计两个人一次性销毁了两年的后勤账和五十多枚章子。

调查04

从村里到县里层层审查如同虚设国家补贴在基层可谓一笔糊涂账

蒿坪河村村民多年状告村干部冒领贪污国家专项补贴和惠农资金，随着原村主任曾某2016年7月1日投案自首，本来可以揭开所有真相，但半年过去了，蒿坪河村村官截留冒领国家补贴案一直没有结果。那么这些漏洞百出的造假名单是怎么产生的？又是怎么通过核查的呢？

12月21日，央视财经《经济半小时》记者带着村民几年前从郧西县政务公开网上打印出来的低保发放名单，首先来到了郧西县财政局，这里是负责发放国家惠农资金的地方，那么郧西县财政局又是怎么对这些掺假的名单进行核实的呢？

湖北省郧西县财政局工作人员：我们管只管发放补贴，人名单定下是民政核定。

郧西县财政局的回答很直接，他们不管名单的核对，想要知道名单的真伪，就要去民政局。民政局的工作人员告诉记者，名单都是由村子里面报到乡镇，然后乡镇民政办汇总了报到县里。核实的工作还是要乡镇核实。

三官洞民政办主任翟必兰告诉记者，她本人去年刚接手，对于以前出现的问题并不清楚。对于对于村里报上来的低保户以及大病救助等名单，她打电话问了一下财政所会计田丰龙，而田丰龙是明庭友的妹夫。

蒿坪河村支部书记明庭友的妹夫田丰龙同时兼任村会计、林区财政所会计和福利院会计，他告诉翟必兰电脑坏了打不开了，相关单位2014年之前的财务账目和档案均已查找不到了。

造假名单就这样，任由村里上报乡镇，然后例行公事一样在郧西县民政局、财政局走个过场，国家惠农资金就直接打入了村干部操控的账户，国家补贴被冒领，百姓却蒙冤。低保发放如此，那么，生态公益林和退耕还林名单又是由谁核实的呢？

郧西县林业局工作人员告诉央视财经《经济半小时》记者到林业站去问，三官洞林业站站长杨先平则告诉记者没有经过核对，他无法确认，而三官洞林区管委会负责人以不知情为由拒绝了记者的提问，在记者的再三追问之下，三官洞林区一位技术员，对于蒿坪河村在16户名下用每户数百亩并不存在的公益林，骗取国家补贴给出了这样的说法。

湖北省郧西县林业局三官洞林区分管人员夏洪洋：村上为了每亩多拿1.5元钱，挂到农户头上，以农户名义拿走了。

根据2005年颁布的《湖北省森林生态效益补偿基金管理办法(暂行)》第四条规定：“省森林生态效益补偿基金的补助标准为每年每亩5元，其中4.5元用于补偿性支出，0.5元作为公共管护支出，集中用于森林防火、森林病虫害防治、森林资源监测。”湖北省郧西县三官洞林区蒿坪河村对生态公益林名单造假，从2006年持续到了2014年。直到今日，在失去应有的监管、审核的情况下，国家的各种惠农资金，在湖北省十堰市郧西县有多少被冒领、被骗取，有多少林地被虚报，我们不得而知。

观察05

半小时观察：莫让“懒政”毁了好政策坑了百姓

湖北省十堰市郧西县一些村干部套取、冒领各种国家专项资金和惠农补贴，手段之离奇让人瞠目结舌。回头仔细看他们的手段其实并不高明，如果财政、民政、林业、县政府等相关部门，能认真负责、仔细核实，就很难出现这样的造假行为。小官之所以能够大贪，是因为有了他们生存的土壤。

节目播出前，2016年12月26号我们收到了郧西县县政府的一份材料，材料中称，该县县政府已经对节目所涉及的所有问题进行了处理。蒿坪河村相关当事人在2016年7月已被县纪委、检察院立案调查处理，然而，记者在郧西县期间就轻易见到、并采访了一位被“立案调查”的当事人。郧西县县政府的材料中称，对于2014年蒿坪河村套取生态公益林补助资金问题已经进行了处理，但村民反映，从2001年开始到2014年14年期间，蒿坪河村就存在类似情况，然而，2014年以前的相关账目却不知所踪。

对于节目中所反映的郧西县的相关问题，媒体和公众还有许多疑问，我们希望有关部门能够深入调查，还原事实真相，让惠农资金真正落到农民身上。