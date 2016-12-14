洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

今年仅九省市上调最低工资标准 未来上涨趋于保守
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 经济参考报 2016-12-29 09:18
分享到：

　　《经济参考报》记者了解到，2016年全年，全国共有北京、上海、天津、重庆、河北、山东、江苏、辽宁和海南等9个省(市)提高了最低工资标准，平均增幅10.7%。与往年情况相比，今年调整最低工资的省份个数和增长幅度明显下降。专家称未来最低工资的增长应与经济发展水平相适应。

　　从各地具体情况看，上海月最低工资标准调整到2190元，成为全国月最低工资标准最高的省份。而小时最低工资标准最高的是北京，为21元。

　　根据现行规定，最低工资标准每两年至少调整一次。从调整省份数量和调增幅度看，2016年这两个指标呈现“双降”。具体来看，2015年共有24个地区调整了最低工资标准，平均增幅14%。2014年，有19个地区调整了最低工资标准，平均调增幅度为14.1%。2013年，有27个地区，调增幅度为17%；2012年，有25个地区，调增幅度为20.2%；2011年，有25个地区，调增幅度为22%。

　　广东省明确规定，建立与经济发展水平相适应的最低工资标准调整机制，2016年、2017年最低工资标准暂按2015年5月发布的标准执行，并适当降低最低工资标准增幅，原则上不超过当地同期城镇单位就业人员平均工资增长幅度。

　　接受《经济参考报》记者采访的专家表示，最低工资标准对于劳动者收入可以起到立竿见影的效果，但同时也会直接增加企业成本。在经济下行过程中，既要考虑资方的利益，也要考虑劳动者利益。

　　“人工成本上升，中国劳动力成本的优势不像过去那么明显。如果企业要保持一定的竞争优势，可以适度放缓工资调整的频率和涨幅，合理把握，继续保持竞争优势。”人社部原副部长信长星表示，未来最低工资标准的上涨应趋于“保守”。

　　事实上，从职工平均薪酬水平看，增幅也在放缓。人力资源咨询公司怡安翰威特近日公布的2016年中国人力资本调研结果显示，2016年中国企业平均员工薪酬增长为6.7%，与GDP增幅持平，2017年预计平均薪酬涨幅为6.9%。此次调研覆盖了北上广深及主要二三线城市共计3000余家企业。

　　但不可否认的是，过去一段时间里，我国职工薪酬和企业劳动力成本呈现了一段时期的高速增长。“十二五”初期，人社部曾提出努力实现最低工资年上调13%以上、努力使职工工资增长15%的目标，在此基础上，可以在“十二五”期间实现职工工资增长翻番。而根据人社部统计，“十二五”期间，我国最低工资年平均增长率为13.1%，基本实现了这一目标。

　　尽管目前工资增幅有所降低，但增长趋势将会继续。《人力资源和社会保障事业发展“十三五”规划纲要》提出“完善最低工资增长机制，建立最低工资评估机制。”《经济参考报》记者了解到，目前各地已建立起了涵盖劳动者及其赡养人口的最低生活费用、消费价格指数、平均工资、经济发展水平、就业状况等多种因素的最低工资调整机制。

　　在12月28日举行的全国人力资源和社会保障工作会议上，人社部部长尹蔚民说，2016年各地根据实际情况稳慎调整最低工资标准；继续开展企业薪酬试调查工作；2017年将继续改革完善体现人力资本和劳动价值、促进机会公平、鼓励创新的工资收入分配政策。

　　对于人力成本上升导致“中国制造”竞争力降低的忧虑，人社部国际劳动保障研究所所长莫荣则认为，只要工资增长水平不超过劳动生产率增长水平，这种增长就是可以持续的。

　　与此同时，政策层也出台了一系列措施降低企业成本。尹蔚民说，2016年我国再次阶段性降低养老保险单位缴费费率和失业保险费率，预计全年可降低企业成本1200多亿元。

　　“从国家发展进程来看，我们不能老是以低水平劳动者报酬为荣，而要从以低劳工成本为竞争优势，转向追求高素质劳动者以及相匹配的薪酬水平，把产业升级、核心竞争力不断增强作为目标。”中国人民大学社会保障研究中心主任郑功成表示。

　　也有专家表示，工资增长虽然会影响生产经营成本，但应当看到由此带来的消费增长，进而构成国民经济持续发展的动力源。正常的劳动者报酬增长会带来良性的经济发展，良性的经济发展又会为正常的劳动者报酬增长创造条件。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 席倩倩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·中医药法出台引中医热 哪些疾病适合看中医？
  • ·我市10个门诊病种、33个住院病种就医购药有保障
  • ·中国人该如何养老？退休准备指数四年来首跌
    		•
    银河湾“社区之星争霸赛”启动
    银河湾“社区之星争霸赛”启动
    2017要解决好“住有所居”等问题
        住房城乡建设部部长陈政高26日说，2017年将重点解决好“住有所居”等民生关切问题，抓好房地产调控，确保房...
  • ·旧房改造 2017楼市新的机遇在哪？
  • ·郑州成全国第2个认房认贷城市 首套刚需客春天来了?
  • ·无需申请、不用缴费：住房“地权到期”问题有了说法
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 感人！洛阳汉子为救患病前妻卖房又卖车
  • 今年前11个月，洛阳市外贸总值突破百亿元
  • 洛阳市首批重特大疾病医疗保障范围、...
  • 洛阳美女志愿者 “美”得不一般
  • 李亚主持召开市委常委会议 研究部署明...
  • 俩男子吃饭时盯着邻桌姑娘看 被发现后...
  • 明日，启明南路沿线公交车恢复原线通行
  • 龙门石窟有一群“良医” 用巧手“诊治...
  • 市十四届人大五次会议明年1月9日召开
  • 六旬老人用伪造户型图骗上百人 3年得4...
    		•
    百姓呼声
    河南省社会保障卡免收年费和小额账户管理费
    王城大道快速化一期已列入2017年建设计划
    精彩图片
    黑白记忆中的80年代
    零下62度的时尚：西伯...
    姚晨贴脸搂老公 狂欢圣...
    英国家庭养五只“干脆...
    精彩热帖

    瑜伽让我破茧成蝶

    落日 余晖

    此树奇景让人笑

    魏家坡
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    秦岚录节目疑当众...

    《星战》“莱娅公...

    小S与“旧爱”同台

    周润发前妻秀身材
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605