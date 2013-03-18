报告显示北京平均薪酬全国第一 税前月薪近万元

法制晚报讯(记者张丽通讯员陈紫琪)昨天，智联招聘发布2016年冬季北京雇主需求与白领人才供给报告。报告显示，北京地区2016年冬季求职期的企业平均招聘薪酬为税前9835元，在全国34个主要城市的薪酬水平中排名第一，招聘月薪税前8000元以上的职位占总量的46.2%。

具体来看，专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)的平均招聘月薪最高，为14607元；其次为租赁服务，薪酬水平为12976元；再次是跨领域经营，平均月薪为12400元。

专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)因其专业性保持着行业整体的高收入水平。租赁服务一般规模较小，服务类型行业的薪酬水平较高。跨领域经营因涉及到多个行业，对风险的抵抗能力相对较强，薪酬水平也属于较高水平。

报告显示，北京地区招聘薪资排名前十的行业，平均月薪绝对值均超过了万元，且与互联网相关的行业占据了较多席位，如互联网/电子商务、网络游戏、计算机硬件等。(法制晚报微信公号ID：fzwb_52165216)

此外，北京地区2016年冬季竞争最为激烈的职业是软件/互联网开发/系统集成、艺术/设计和IT质量管理/测试/配置管理。

北京地区竞争指数排名前五位的行业中，前4位均为互联网相关行业，其中网络游戏行业的竞争指数最高，其次是互联网/电子商务行业，计算机软件和IT服务(系统/数据/维护)行业分别位列第三与第四位。通信/电信运营、增值服务行业的竞争指数排在第五名。