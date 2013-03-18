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津巴布韦难偿还所欠中国军费 用数十头大象狮子抵债
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 观察者网 2016-12-28 14:52
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　　据美媒12月28日报道，津巴布韦第一夫人格雷斯·穆加贝近日将35头幼象、8头狮子、12只鬣狗和一头长颈鹿送给中国一家野生动物园，以还清为刚果民主共和国军队购买军备用品所欠款项。

　　这批野生动物被装上一架波音747货机，途径莫斯科、上海，最后运抵目的地广州长隆野生动物园。

　　报道称，35头幼象是在津巴布韦的万盖国家公园被捕。

　　有英媒担心，这些小象可能会在中国面临象牙交易的悲惨境遇。

　　英媒《泰晤士报》报道称，津巴布韦的一位野生动物专家也表示，强迫幼象和象群分开是“残酷的疯狂举动”。不过，津巴布韦负责野生动物保护的官员则认为，抓捕大象并将其送至国外，能够帮助“超负荷运作”的国家公园减轻压力。

　　野生动物为了还债来到中国

　　据财新网报道，格雷斯·穆加贝渴望接替自己丈夫的总统职位并不是什么秘密。一位知情人士透露，格雷斯是为了帮刚果民主共和国军方购买军靴、军服等军备用品，才欠下中国一笔债务，而运往中国的野生动物们就是为了抵债用的。

　　津巴布韦总统罗伯特·穆加贝与刚果民主共和国的现任总统约瑟夫·卡比拉及其已故的父亲一向关系甚密。津布巴韦还曾派遣军队，帮助刚果民主共和国镇压由卢旺达、乌干达和布隆迪等国支持的内部变乱。

　　“消失的津巴布韦大象”

　　报道称，就在12月23日，英国《卫报》也同样关注了从津巴布韦运往中国的野生大象。

　　根据卫报报道，因为工作人员没能找到足够大的磅秤来给这些大象称重，运送大象的飞机还一度滞留在维多利亚瀑布机场。

　　津巴布韦特别保护小组的创建人Johnny Rodrigues表示，一旦称重工作完成，“它们就会消失”。而这些大象中有些只有三岁。

　　在津巴布韦，尽管出口活象是合法的，但仍然引来极大争议。不少动物保护人士称，这一行为“合法但却不道德“。首先，抓捕野生大象的行为将会破坏象群的社会结构。其次，德国的动物保护小组Pro Wildlife成员Daniela Freyer也提到，在抓捕、运输和圈养的过程中，大象的致死率很高，“在道德上难以接受也不可持续”。

　　买大象和卖大象的都不服气

　　面对批评，进口大象的外国公园和出口大象的津巴布韦官方似乎都有苦要诉。

　　美国得州的达拉斯动物园，最近才从非洲东南部国家斯威士兰进口了一些野生大象。这家动物园的网站称，上述媒体报道中的观点“没有事实依据，引用的信息也都很老旧，并没有考虑到人工饲养大象的方法已有进步”。

　　津巴布韦的环境部长Oppah Muchinguri最近也表示：“我们必须卖大象，因为它们不仅是全球性资源，也是本土资源。出售大象可以维持当地居民的生计，也是为我们的后代考虑”。

　　2016年1月，这位部长就曾表示，鉴于津巴布韦野生动物保护区的水资源枯竭会让大象丧命，不如将其卖给可以照顾好这些大象的国家。

　　那么，格雷斯·穆加贝到底欠了中国多少钱呢？

　　BBC在今年1月的一篇文章中称，自2015年7月以来的短短半年内，津布巴韦已经卖给中国100只大象，每只大象的价格大约在4万美元左右(折合人民币约24万元)。根据这个数字，可以简单地推算格雷斯的欠款。不过，大约拥有8.4万只大象的津巴布韦，如果仅仅将大象作为一种可以兑换现金、抵销债务的商品，那么总有一天这些资源会枯竭。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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