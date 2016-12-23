日媒：日本发现诺如病毒基因变异 或致流行扩大

中新网12月28日电据日本共同社报道，近来，会引起严重呕吐及腹泻的诺如病毒正在日本肆虐。专家指出由于病毒的遗传基因变异，感染的危险性增加，呼吁人们通过洗手或消毒彻底做好预防。

报道称，诺如病毒频繁发生基因变异。从本季的患者身上检出的病毒中，基因类型为“GⅡ.2”的占多数。过去也曾发现过该型病毒，然而日本国立传染病研究所及北里大学等的研究团队在对川崎市和茨城县共19名患者身上检出的该型病毒进行详细调查后，发现与感染有关的基因全部出现变异。

诺如病毒表面有带刺的膜，附着在人体细胞上就会发生感染。能够对过去感染过的病毒产生免疫是因为记住了这种膜的形状，但如果基因变异、表面的刺状突起发生改变，免疫系统就无法发挥作用。

因此曾经感染过该型病毒的人也有可能再次感染，2006年的大流行可能也是由于病毒像这样发生了变化。

传染病研究所的室长木村博一称“症状的严重程度没有变化，但如果变异的类型成为流行的主流，那就不仅是首次感染的小孩，也可能扩大到成人。为降低感染风险，个人预防是大原则”，呼吁认真洗手和消毒，以及食品要充分加热。

另一方面，日本国内外都在推进开发治疗方法和疫苗。美国贝勒医学院等的团队今年8月宣布首次成功使用人类细胞培养出诺如病毒。这被视为自1968年在美国发现集体感染以来有望解开“48年之谜”的成果，弄清病毒的具体性质备受期待。

据悉，日本国内的制药公司也利用人工合成蛋白质制作与病毒相同形状的粒子，正在推进疫苗开发及临床研究。