2017年一批新法新规正式施行 将影响你我生活

新华网北京12月27日电(韩家慧)几天后就是新年了。2017年，一批新法新规将正式施行，一起来看看它们将如何改变你我生活。

——放开所有盐产品价格，普通食盐价格或下降

国务院公布的《盐业体制改革方案》将于2017年1月1日实施。方案要求，放开所有盐产品价格，取消食盐准运证，允许现有食盐定点生产企业进入流通销售领域，食盐批发企业可开展跨区域经营。

食盐价格放开后，是否会出现上涨？多家机构的研究报告认为，预计普通食盐的价格会由于各方抢占市场出现下降。同时，随着食盐产销分离局面的打破，制盐企业有望分享到食盐销售利润，食盐品牌也会朝向多元化发展。

——信用卡违约金取代滞纳金，每日最多提现1万元

中国人民银行发布的《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》将于2017年1月1日起施行。

根据新规，央行取消现行统一规定的信用卡透支利率标准，实行透支利率上限、下限区间管理；取消透支消费免息还款期最长期限、最低还款额标准及附加条件现行规定；取消滞纳金，由发卡机构和持卡人约定违约金；ATM预借现金提现限额从原来的每卡每日累计取现2000元提高至1万元。

——列车上、出站前丢失车票可挂失补办

铁总消息，自2017年1月1日，铁路部门将进一步完善实名制车票挂失补办办法，旅客若在列车上、出站检票前丢失实名制火车票，可找列车长或到车站出站口办理挂失补办手续。

办理实名制火车票挂失补办手续的截止时间由之前的从车票票面发站停止检票前20分钟，调整为该趟列车停止售票前。同时，须提供相关购票信息和有效身份证件，经核验确有购票信息，且原票未被使用的，可在列车上、出站口办理挂失补办手续。

——航班延误新规：三种情况下旅客享受免费食宿服务

交通运输部公布的《航班正常管理规定》将于2017年1月1日起实施。

根据规定，由于天气、突发事件、空中交通管制、安检以及旅客等非承运人原因，造成航班在始发地出港延误或者取消，承运人应当协助旅客安排餐食和住宿，费用由旅客自理。发生以下三种情况旅客可享受免费食宿服务：由于机务维护、航班调配、机组等承运人自身原因，造成航班在始发地出港延误或者取消；国内航班在经停地延误或者取消；国内航班发生备降。

——网络安全法明年6月实施

十二届全国人大常委会第二十四次会议表决通过的《中华人民共和国网络安全法》将于2017年6月1日起实施。

网络安全法明确了网络空间主权的原则，明确了网络产品和服务提供者的安全义务，明确了网络运营者的安全义务，进一步完善了个人信息保护规则，建立了关键信息基础设施安全保护制度，确立了关键信息基础设施重要数据跨境传输的规则。

——《中医药法》明年实施

我国首部中医药综合性法律《中医药法》将于2017年1月1日正式实施。中医药法制建设相对滞后，对中医药事业健康、持续、稳定发展带来了极大的不确定性因素。《中医药法》作为第一部全面、系统体现中医药特点的综合性法律，对于中医药行业发展具有里程碑意义。

中医药法根据民间中医从业人员主要是师承、家传等培养方式的实际，在充分考虑医疗安全风险的基础上，对师承方式学习中医和经多年实践医术确有专长的人员，开辟了通过实践技能及效果考核即可获得中医医师资格的新途径。中医药法规定，中医诊所管理模式由行政审批改为备案管理，经备案的中医诊所不得开展备案的诊疗范围以外的医疗活动。同时，为预防和控制医疗安全风险，将强化中医药服务监管。

——空气净化器有了“环境标准”，技术将成核心竞争力

环保部环境发展中心发布我国首个空气净化器中国环境标志标准，将于2017年1月1日起实施。

该标准建立在《空气净化器》(GB/T18801-2015)国家质量标准的基础上，但规定更加严格：空气净化器去除细颗粒物(PM2.5)的净化能效不小于5立方米每瓦特小时，去除甲醛或甲苯的净化能效不小于1立方米每瓦特小时。标准实施后，消费者可以根据净化器产品上是否贴有中国环境标志作为购买产品的重要依据之一。