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浙江一村支书违法占用农田建别墅 被立案调查
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 浙江在线 2016-12-28 14:52
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　　浙江在线杭州12月27日讯(浙江在线记者施力维)杭州市萧山区益农镇东村村党总支书记俞张松，因违法占用基本农田建别墅、造庭院，近日被新闻媒体曝光。萧山区迅速组织力量，拆除总占地达1902平方米的全部违建，并跟进复耕复绿工作。同时，萧山区纪委介入调查，依纪依规对相关责任人追责问责，俞张松被立案调查，并被撤销党内职务。

　　12月15日，新闻媒体报道了俞张松违法建造别墅，历时9年未被拆除、也未被立案查处一事。此后，省国土资源厅、省“三改一拆”办督促萧山区依法依规处理。

　　据调查，俞张松的违建别墅位于益农镇东村村，由庭院、三层主房、一层附房三部分组成。其中，庭院占地面积达1477平方米，主房和附房占地面积425平方米，违建所占土地面积总计1902平方米，所占地块分别为基本农田和一般耕地，不符合土地利用总体规划。

　　据了解，俞张松家于1986年批地建房，老房占地250平方米，2007年协议置换给本村一无房户，但至今未办理宅基地使用权变更登记手续，仍由其父母居住。2008年10月，当时身为企业主的俞张松，向村里缴纳3万元，租用了这块土地。同年未经审批，在该地块建围墙、造别墅，并将部分土地硬化建起庭院。

　　2010年10月，俞张松担任村党总支书记后，一直未主动整改违建问题，相关职能部门也未采取有效措施。萧山区委调查认为，俞张松存在违法占地、未批先建、超面积建造等错误，违反土地管理、村镇建设等相关法律规定，造成恶劣社会影响，责令益农镇纪委依照规定对俞张松立案调查，给予撤销党内职务处分。

　　12月19日，俞张松的违法建筑被全部拆除。杭州市国土局萧山分局、益农镇政府、东村村等相关单位及工作人员，由于未能正确处置违建、有效落实整改、加强长效监管，存在失察失责、履职不力等问题，目前萧山区纪委已介入调查，依纪依规对相关责任人进行追责问责。根据《中国共产党问责条例》《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等相关规定，时任益农镇土管员沈明松被立案检查、受到党内警告处分，益农镇村镇建设办公室主任受到效能告诫处理，时任分管城建副镇长受到诫勉处理，时任村建办主任、分管副镇长、镇长和现任镇长受到批评教育，另有两名时任村干部受到组织处理。

　　对于此次调查处理结果，萧山区委已向全区通报。目前，萧山区已集中部署开展村(社区)干部违规建房、违法用地问题专项清理行动，狠刹村社干部带头违建等不正之风。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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