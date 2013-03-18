央行、银监会拟修改汽车贷款管理办法

央行今天发布公告，拟就修改《汽车贷款管理办法》(下称《办法》)向社会征求意见，并提出多项修改建议，有分析人士指出，《办法》进一步放宽了车贷市场的限制。

信用良好者可以不提供担保

值得关注的焦点之一是，征求意见稿拟取消强制担保的要求。《征求意见稿》写道，第二十四条拟修改为：“贷款人发放汽车贷款，应要求借款人提供所购汽车抵押或其他有效担保。经贷款人审查、评估，确认借款人信用良好，确能偿还贷款的，可以不提供担保。”

由此看来，《办法》修改后，将不再对借款人提出强制担保要求，信用良好的借款人可以更容易获得汽车贷款。

对此，中国工商银行一位分行人士对新京报记者表示，目前该分行在车贷业务上是同省分行指定的一家担保公司进行合作。他认为，新规实施后，对经贷款人审查、评估，确认借款人信用良好等具体流程仍有待进一步明确。“因为车子不像房子等不动产抵押物，人如果跑了，找都找不到。”

与不再强制担保相应的，原《办法》中规定要求提供的“资信报告”也调整为“信用报告”，不再强调对借款人资金方面的审核要求。

车贷首付比例拟作修订

此外，《征求意见稿》拟对车贷比例重新给出限定。此次调整中，拟要求，“贷款人发放的汽车贷款金额占借款人所购汽车价格的比例，不得超过贷款最高发放比例。”具体比例由央行和银监会根据实际情况进行调整。

根据现行规定，申请自用车贷款的金额不得超过所购汽车价格的80%；商用车贷款、二手车分别是70%和50%。换言之，申请自用车贷款的借款人最低首付比例为20%，商用车和二手车首付比例分别为30%和50%。

修订意见中还新增了对新能源车的定义，包括了纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车。根据今年4月，央行联合银监会下发的《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》，新能源汽车首付最低为15%，二手新能源车的首付最低为30%。

“目前在首付比例上，主要看申请人的还款能力。”一家汽车经销商人士对新京报记者表示，“一般最低首付30%左右是可以实现的。”

上述经销商人士表示，今年以来，伴随着国家对购置1.6升及以下排量的乘用车的优惠税收政策，乘用车市场仍然比较火爆。

据汽车工业协会数据，今年1-11月我国汽车产销量分别为2502.7万辆和2494.8万辆，均超过去年全年水平。 (记者宓迪)