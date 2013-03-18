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南非一中国侨胞家中遭歹徒袭击 头部中枪身亡
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2016-12-28 14:52
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　　中新社约翰内斯堡12月27日电(记者宋方灿)当地时间12月26日晚11时许，南非东开普省东伦敦市一名中国福建籍侨胞在家中遭遇歹徒突然袭击，头部中枪不幸丧生。

　　据南非东开普省华人警民合作中心消息，这名侨胞姓王，来自福建省福清市，今年31岁。当晚他去朋友家做客，在回到住处推门准备进房间时，突然遭到一名黑人持枪歹徒的袭击。因为东开普省的治安情况较好，当地的房屋很多都没有电网，也没有围墙。这名歹徒显然有备而来，提前在暗中埋伏。

　　两人正面相对时，歹徒突然开枪，子弹击中受害人眼睛下方，致其不幸当场身亡。听到异响的房东马上下楼查看，发现歹徒正持枪站在受害人尸体旁边。歹徒威胁房东要其将家中的钱拿出来。房东拿钱时按响报警器，歹徒见势不妙立即逃离现场，并未抢劫到钱财。目前，当地警方已经立案并展开调查。

　　南非东开普省华人警民合作中心透露，该侨胞不幸身亡后留下了年迈的父母和三个年幼的孩子，其中最小的孩子只有8个月大。目前，该侨胞仍欠着创业初期借的大量外债，其离世给这个困难家庭雪上加霜。鉴于此，东开普省华人警民合作中心发出募捐号召，希望广大旅南侨胞伸出援助之手，帮助其家人度过难关。

　　据悉，当天南非西北省也发生了一起同样来自福清的侨胞遇袭事件。这名在当地开店的侨胞于店中遭遇其所雇用工人和两名劫匪的联手抢劫，身中数刀后侥幸大难不死。歹徒抢走了部分现金以及该侨胞的车钥匙，驾驶车辆逃逸。

　　每年的圣诞节前后是南非的抢劫案件高发期，各地恶性犯罪案件高发，社会治安形势严峻。在圣诞节前，南非姆普马兰加省、西北省等地的一些中国公民经营的店铺就屡遭歹徒持枪抢劫。为此，南非中国驻南非使领馆特别提醒旅南侨胞密切关注当地治安形势，切实提高风险防范意识，加强自我安全保护。如遇紧急情况，应及时报警并与中国驻南非使领馆联系。(完)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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