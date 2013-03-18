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男子乘飞机穿越时区 度过47小时“最长圣诞节”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2016-12-28 14:52
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　　中新网12月28日电据外媒报道，人们总希望快乐的时光能够延续。今年12月25日，英国男子弗雷泽·瓦特(Fraser Watt)乘坐飞机，穿越时区，度过了一个时长47小时的圣诞节，成功“延长”了节日带来的快乐。

　　据报道，当地时间12月24日平安夜，瓦特搭乘飞机从新西兰的奥克兰出发，一路向西，途经过中国香港、英国伦敦、美国洛杉矶，最终在当地时间25日晚11点38分抵达美国夏威夷。

　　瓦特此次飞行时间总计41小时33分，行程将近2万英里(约合3.22万公里)。通过这趟旅行，原本只有24小时的圣诞节被瓦特“延长”到了47小时，他也因此创下了“最长圣诞节”的世界纪录。同时，他还帮助联合国儿童基金会筹集到了将近1.6万澳元的善款。

　　瓦特表示，“超长圣诞节”的想法源于他去年的生日。当时，他和一个同样即将过生日的朋友突发奇想，想要“追着太阳环游世界”，让生日变得更长一点。在网上一查，他们发现当时“最长一天”的世界纪录是46小时，由一个德国人创下。于是，他们决定向这个纪录发起挑战。

　　对于身为私人飞机驾驶员的瓦特来说，飞行已经是家常便饭。不过，长时间的搭乘飞机，而且还要追赶时间换乘飞机，实实在在是对体力和精神的双重考验。在抵达香港后，瓦特只有大约30分钟的时间换乘下一班飞往洛杉矶的班机，简直是分秒必争。

　　58岁的瓦特在完成旅行后表示，尽管这趟超长旅行真的让他非常累，但他很高兴自己能完成它。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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