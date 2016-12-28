中共中央政治局召开民主生活会

对照贯彻落实党的十八届六中全会精神

研究加强党内政治生活和党内监督措施

中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话

新华社北京12月27日电 中共中央政治局于12月26日至27日召开民主生活会，以深入学习领会党的十八届六中全会精神为主题，围绕“两学一做”学习教育的要求，重点对照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》，联系中央政治局工作，联系党的十八大以来党中央抓作风建设的实际，联系自身执行中央八项规定的实际，进行自我检查、党性分析，开展批评和自我批评，研究加强党内政治生活和党内监督的措施。

中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。

会前，有关方面作了准备，对贯彻执行中央八项规定精神、落实加强作风建设措施的情况进行了梳理，就中央政治局加强自身建设在一定范围征求了意见，中央政治局的同志同有关负责同志谈心谈话，重点围绕维护党中央权威和党的团结、开展党内政治生活、自觉接受监督、廉洁自律等方面进行查摆，撰写了发言材料。

会议首先审议了《关于贯彻执行中央八项规定精神、落实加强作风建设措施的情况报告》。随后，中央政治局同志逐个发言，按照要求进行对照检查。中央政治局同志的发言，认识深刻，体会真切，查摆严格，意见坦诚，交流充分，进一步统一了思想、明确了方向、凝聚了力量。

中央政治局同志的发言，把握和体现了4个重点。一是对加强和规范新形势下党内政治生活、党内监督重要性和必要性的认识，自觉以身作则、为全党全社会作出示范。二是对增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识的认识，自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉维护党中央权威，扎扎实实贯彻落实好党中央决策部署。三是对作出重大决策部署必须深入开展调查研究，做到科学决策、民主决策、依法决策的认识，加强对党和国家工作重大问题和突出矛盾的调查研究。四是对中央政治局带头执行中央八项规定、带头自律和接受监督、保持清正廉洁政治本色的认识，对个人廉政情况作出报告，坚持用党和人民赋予的权力为人民服务。

会议认为，党的十八届六中全会正式确立习近平同志为党中央的核心、全党的核心，是关系党和人民根本利益的大事，是关系党中央权威、关系全党团结和集中统一的大事，是关系党和国家事业长远发展的大事。习近平同志成为党中央的核心、全党的核心，是在新的伟大斗争实践中形成的，赢得了全党全军全国各族人民衷心拥护。坚决维护党中央权威、保证全党令行禁止，是党和国家前途命运所系，是全国各族人民根本利益所在，也是加强和规范党内政治生活的重要目的。中央政治局的同志必须自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。党的各级组织、全体党员特别是高级干部都要向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐，坚定不移把维护党中央权威，维护党中央的核心、全党的核心落实到行动中去，落实到推进改革发展稳定各项工作中去。

会议认为，党的十八大以来，中央政治局结合落实中央八项规定、深入改进作风和开展“三严三实”专题教育，分别召开民主生活会，效果都很好。《关于新形势下党内政治生活的若干准则》规定，中央政治局每年要召开民主生活会。要落实好这一规定，把每次民主生活会都开好、开出高质量，在全党起到示范作用。

会议认为，在全党开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育，是党中央根据全面从严治党形势作出的重要决策。在党中央领导下，各级党组织共同努力，学习教育取得积极成效。全面从严治党要敢管敢严、真管真严、长管长严。只有全党身板直、腰杆硬，才能赢得人民信任，才能巩固党的执政地位，才能保证革命先辈们用鲜血和生命打下的红色江山代代相传。

会议认为，一年来，中央政治局贯彻落实中央八项规定的情况是好的。坚持标准不降低、狠抓落实不放松、正风肃纪不手软，作风建设效果更加凸显，党内政治生态更加清朗，党群干群关系更加密切。在改进调查研究、精简会议活动、精简文件简报、规范出访活动和警卫工作、改进新闻报道等方面都做了新的努力。中央政治局同志不仅自己以身作则，而且重视推动中央八项规定精神在分管领域、分管部门或分管地方的贯彻落实。中央八项规定这个概念已经深入人心，把规矩和尺度立起来了。

会议指出，目前，在党风建设方面还存在一些问题，如思想基础不够牢固、“两个责任”落实不够到位、“四风”问题出现一些新情况新动向、部分党员干部担当精神不足、能力不足、制度执行力有待提高等。我们要在坚持中深化、在深化中坚持，落实管党治党主体责任，强化监督执纪问责，着力解决突出问题，继续把作风建设推向前进。

会议强调，深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，把《准则》、《条例》贯彻落实好，是把全面从严治党推向深入的战略举措。全面从严治党永远在路上。我们不能满足于已经取得的成绩，不能有松松劲、歇歇脚的心态，要以加强和规范党内政治生活、加强党内监督为抓手，推动全面从严治党不断深化，实现党内政治生态根本好转。贯彻执行《准则》、《条例》，中央政治局既负有领导责任，也负有示范责任，只有带好头、做榜样，才能成为无声的命令，产生强大的感召力。