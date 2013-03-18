洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

最火抢票日热门线路票秒光 12306网站表现稳定
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 北青报 2016-12-28 09:03
分享到：

　　本报讯(记者王薇)昨天，2017年农历腊月廿八火车票开抢，被称为最激烈抢票日的这一天名副其实，多个热门方向车票瞬间被秒光。经过多年的历练，12306网站昨天表现稳定，未出现死机、卡壳。北青报记者发现，今年部分抢票浏览器在继续抢票的同时，把目光关注到了抢票之外，为未购票者提供免费大巴服务。

　　昨天早上8点，北京西站率先开售1月25日车票，8点01分显示北京西到西安、武汉、武昌、太原的火车票已经全部售空，除部分无座车票外，其他坐席全部显示为灰色，已经售罄。上午10点，北京站开售车票，同样，几分钟内，开往东北方向和合肥方向的列车车票全部售罄。12点30分起售的北京南站车票显得相对轻松，公交化运营的京津城际还有不少车次有余票，到上海虹桥的车票也很充裕。

　　铁路部门提醒，节前抢票高峰过后，就要关注返程车票的购买了。从明年1月3日开始，就可以购买农历正月初五的车票了，新年一过，就又要买票了。如果没有抢到票，该如何回家？昨天，北青报记者从传统抢票软件猎豹浏览器了解到，今年，他们除了继续做抢票外，把更多的精力用在了推出更多的免费橙色大巴帮助买不到火车票的人回家上。目前，免费大巴路线征集报名已经启动。

　　据了解，猎豹浏览器抢票功能从2013年至今已进行了五年。同时，对于买不到火车票回家的人，他们还开通了免费橙色大巴，2013年-2016年，已累计发出91趟大巴，到达全国18座城市。今年，免费橙色大巴将继续开启，目前，设计了北京-济南-青岛、北京-菏泽、北京-合肥、北京-武汉、北京-天水、北京-赤峰等17条线路，12月27日开始发起投票。明年1月4日将公布大巴路线，1月13日以前接受报名。发车时间就定在1月24日。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 席倩倩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·七旬老人跟着孙子看惊悚网剧 突然心跳加速晕倒
  • ·洛阳市涧西区15个“健康自测小屋”已投入运行
  • ·“过劳死”至今未纳入职业病 维权无法律保护很尴尬
    		•
    冬季家装污染可以这样处理！
    冬季家装污染可以这样处理！
    细说2016年楼市关键词 调控降温
        “过热、调控、降温……”成为2016年楼市关键词的背后，“你买房了吗？”一句朋友间简单的问候语从另一个侧...
  • ·不动产登记制全面落地 全国实现发新停旧
  • ·郑州楼市限贷再升级 二套房首付比例调至60%
  • ·商业地产去库存将有三大路径
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 国务院批复同意印发《促进中部地区崛...
  • 洛阳市政府关于2017年元旦放假安排的通知
  • 下月起，洛阳市城乡居民医保并轨
  • 新街跨洛河大桥年底前将主体完工
  • 洛阳大运年产20万台电动三轮车项目首...
  • 黄河公路大桥今起恢复通行
  • 新能源汽车产业、通用航空产业：未来...
  • 洛阳五旬保安大学里蹭课 愿望：发表...
  • 保洁员顺走一块手表 不知道这块表能买...
  • 田金钢带领省安全生产督导组来洛 督导...
    		•
    百姓呼声
    王城大道快速化一期已列入2017年建设计划
    非寄宿制学校、幼儿园20日下午至21日停课
    精彩图片
    黑白记忆中的80年代
    零下62度的时尚：西伯...
    姚晨贴脸搂老公 狂欢圣...
    阿拉蕾粉丝突破三百万 ...
    精彩热帖

    群星荟萃 辞旧迎新

    丹顶鹤

    洛阳也有仙境

    迟交的拍摄作业
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    赵薇30.6亿购万家...

    电影《妖猫传》 张...

    辣妈杰西卡黑白写真

    赵薇苏有朋合体做公益
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605