最火抢票日热门线路票秒光 12306网站表现稳定

本报讯(记者王薇)昨天，2017年农历腊月廿八火车票开抢，被称为最激烈抢票日的这一天名副其实，多个热门方向车票瞬间被秒光。经过多年的历练，12306网站昨天表现稳定，未出现死机、卡壳。北青报记者发现，今年部分抢票浏览器在继续抢票的同时，把目光关注到了抢票之外，为未购票者提供免费大巴服务。

昨天早上8点，北京西站率先开售1月25日车票，8点01分显示北京西到西安、武汉、武昌、太原的火车票已经全部售空，除部分无座车票外，其他坐席全部显示为灰色，已经售罄。上午10点，北京站开售车票，同样，几分钟内，开往东北方向和合肥方向的列车车票全部售罄。12点30分起售的北京南站车票显得相对轻松，公交化运营的京津城际还有不少车次有余票，到上海虹桥的车票也很充裕。

铁路部门提醒，节前抢票高峰过后，就要关注返程车票的购买了。从明年1月3日开始，就可以购买农历正月初五的车票了，新年一过，就又要买票了。如果没有抢到票，该如何回家？昨天，北青报记者从传统抢票软件猎豹浏览器了解到，今年，他们除了继续做抢票外，把更多的精力用在了推出更多的免费橙色大巴帮助买不到火车票的人回家上。目前，免费大巴路线征集报名已经启动。

据了解，猎豹浏览器抢票功能从2013年至今已进行了五年。同时，对于买不到火车票回家的人，他们还开通了免费橙色大巴，2013年-2016年，已累计发出91趟大巴，到达全国18座城市。今年，免费橙色大巴将继续开启，目前，设计了北京-济南-青岛、北京-菏泽、北京-合肥、北京-武汉、北京-天水、北京-赤峰等17条线路，12月27日开始发起投票。明年1月4日将公布大巴路线，1月13日以前接受报名。发车时间就定在1月24日。