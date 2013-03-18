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春运抢票 52.8%受访者对当前购票环境表示满意
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华网 2016-12-27 14:12
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　　漫画：红叶

　　2017年春运比去年提前11天，是5年来最早的春运，售票期缩短为30天，节前恰逢大中专院校放假和务工人员集中返乡，学生流、务工流相互叠加，网友将2017年称为“史上最难抢票年”。

　　近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2003人进行的一项调查显示，52.8%的受访者对当前购票环境表示满意，较去年(28.7%)有了大幅增加。网站或手机App卡顿崩溃(53.8%)、车票信息刚出就售罄(45.0%)、验证码过于繁琐输入不正确(42.8%)是3个最常遇到的问题。67.4%的受访者希望加大监管力度，减少黄牛票。

　　49.9%受访者已经为抢购春运火车票做好准备

　　“每年春节，人们都集中在腊月廿八、廿九回家过年，那几天的票实在太难抢了。”在北京工作了6年的杨阳(化名)说，每次她都会不停地刷新购票页面，不放过任何一张余票。若还是没买到，就采用分段购票，“比如同一趟车北京到中间某站有票，我就先买，上车之后再补票”。

　　调查显示，49.9%的受访者已经为抢购春运火车票做好准备，24.5%的受访者还没做好准备，25.6%的受访者“不需要抢”。

　　“发车和到达时间比较好的车次，遇到北京等返乡大站，会更难抢，放票没多长时间就抢光了。”刚参加工作不久的陈瑞(化名)一般会选择用12306买票，“方便随时随地查看，春运票这么紧张，要时时盯着。而且官网客户端更可信”。

　　春运期间，66.7%的受访者选择客运列车出行，其中选择普通火车的占25.5%，选择高铁的占41.2%。其他还有：自驾(11.7%)、飞机(8.9%)、客运汽车(8.9%)。

　　购票渠道上，12306官网(55.4%)和手机App(48.1%)是最普遍的方式。其他依次为：直接到火车站购票(27.6%)、到代售点购票(20.1%)、用第三方平台买票(10.7%)、电话订票(10.4%)等。

　　“每到过年我就急切地盼望着能够早日回家，与父母团聚。”杨阳表示，她通常选择速度快、更舒适的高铁回家。“去年我如愿买到了想要的车票。现在购票渠道多了，网络信息流通也快，比起以前窗口排队省时省力不少。还能自行退换票”。杨阳对目前的购票环境很满意。

　　对于当前购票环境，52.8%的受访者表示满意，28.8%的受访者觉得一般，表示不满意的受访者有16.1%。与本报去年的调查结果相比，满意度有了明显提高，去年调查的受访者中，仅28.7%的人表示满意，29.1%的受访者表示不满意。

　　59.4%受访者认为黄牛掌握大量票源是火车票难买的重要原因

　　“图片验证有难度，当然这样可以更好地抵制黄牛倒票，但有时一不小心点错了就要重来，浪费抢票时间，有时就因为输错验证码再进去票就没有了。”陈瑞认为，太过复杂的验证码设置有时反而成为了旅客买票的障碍，“本来春运期间抢票就很着急，更没有心情和时间去细细辨别较难的验证码了”。

　　春运期间购买火车票时，网站或手机App卡顿崩溃(53.8%)、车票信息刚出就售罄(45.0%)、验证码过于繁琐输入不正确(42.8%)是3个最常遇到的问题。此外，电话订票程序过多耗费时间(35.8%)、改签退票程序复杂错过欲购票(18.3%)也较普遍。

　　韩成(化名)是安徽合肥动车段的一名后勤工作人员，一到春运，他的日常工作量就成倍增加，“越到过节越忙，工作这些年，春节我都没回过家”。说到春运抢票难，韩成认为确实存在供需关系的问题，“车少人多，但现在这个情况已经有所好转了。每年春运时期都会增开很多车次，今年也是，铁路部门正全力调集运能增开列车，尽量增大铁路运力，满足人们春运需求”。

　　“今年过年比较早，会出现客流叠加的情况，春节探亲的旅客高峰可能会和高校放假学生返程高峰撞在一起，火车票购买难度可能加大。”刚入职不久的单鑫是青岛火车站的一名售票员，首次经历春运，她有些紧张，“领导要求我们严格执行售票标准，必须认真仔细。青岛火车站公开作出‘三个严禁’承诺，严禁以票谋私、严禁乱收费、严禁野蛮待客，力求能够实现‘平安、有序、温馨’的春运目标”。

　　为何春运火车票如此难买？有黄牛掌握大量票源造成票荒(59.4%)、图片验证码太抽象耽误购票进度(47.4%)、票量供需不平衡(43.7%)被指为主要原因，其他还有：网站或购票App设计不合理(34.7%)、扎堆儿选择铁路方式出行(34.4%)、春运期间铁路运力不足(23.2%)等。与去年调查结果对比发现，三大主因均相同，只是图片验证码难度和供需关系不平衡位次互换，而黄牛倒票这一原因一直居于首位。

　　67.4%受访者希望加大监管力度，减少黄牛票

　　针对一直被人们吐槽的“验证码”，铁路部门进行了改善。中国铁路总公司出台的2017年铁路春运方案提到，今年春运，铁路将优化售票流程，手机购票全程无需识别验证码操作，电脑PC端只需登录时的一次识别即可顺利购票，大大减少了因验证码而造成的春运抢票障碍。

　　韩成建议，旅客在购票前一定要预定好自己的行程提前抢票，如果直达的票买不到，可以选择像徐州这样的中转站。“今年火车票的预售期改成30天了，目前铁路部门对互联网、电话订票的起售时间作了规定，早8点到晚6点期间，每个整点和半点都有新票起售，想要抢票的旅客可以定个闹钟，准点守着抢自己心宜的票”。

　　单鑫提醒大家，互联网和电话订票的预售期比火车站窗口、代售点和自动售票机提前两天，大家要掌握好时间。“另外要到正规网站平台购票，到不正规的网站购票，可能会泄露个人信息，甚至会有木马程序，非常不安全”。

　　民调显示，67.4%的受访者建议加大监管力度，减少黄牛票；59.0%的受访者建议提高铁路运力，增加车次和票数；50.1%的受访者期待分批次出票，时间设计更合理；42.8%的受访者希望购票网站及App设计能更方便操作；25.2%的受访者建议不同地区和线路设置不同预售期。

　　受访者中，在北上广深的占33.1%，在其他一线城市的占19.4%，在二线城市的占27.6%，在三四线城市的占18.4%。

　　中国青年报·中青在线记者杜园春实习生赵明聪

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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