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美国芝加哥“血腥”圣诞周末 12人被枪杀40多人伤
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2016-12-27 14:12
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　　中新社休斯敦12月26日电美国芝加哥市在刚刚过去的圣诞节周末再次贴上了“血腥”标签。警方称，自23日晚至26日清晨，全市共有12人被枪杀，40多人遭枪击受伤，暴力案件比去年同期大幅增加。

　　“如果任何人认为这是正常的，那么你错了，这不可以，这种现象非常不正常。”芝加哥警方负责人约翰逊(Eddie Johnson)在26日的新闻发布会上表示，这种暴力是“不可接受的”。去年圣诞节周末，芝加哥有30多人被枪击，6人死亡。

　　据《芝加哥太阳时报》和美国广播公司报道，警方指出，90%的死者与帮派有关系，他们有犯罪记录或已被列在警局执法列表上。大多数人都是被有针对性地枪杀。

　　约翰逊再次呼吁对重复犯罪的罪犯进行更严厉的处罚，称自周五以来，警方已从街上收缴了45支枪。“犯罪分子的目标非常明确，专门在那些潜在竞争对手与家人朋友庆祝节日时下手。”约翰逊说，“这些枪手罪犯已经多次向我们表明，他们不会按社会规则行事。”

　　最近的一次大规模枪击案发生在25日晚9时20分，芝加哥东查塔姆社区一住家举行聚会时，一人身穿灰色兜帽衫从相邻小巷走出并朝门廊开火，2名青年遭枪击身亡，另有5人受伤，其中两人情况危急。

　　芝加哥警察局发言人埃斯特拉达(Jose Estrada)告诉《纽约时报》，今年迄今该城市死于凶杀案的人数达745人，高于去年同期的476人，是近20年来的最高纪录。遭枪击的受害者总数为4252人，比2015年的2884人增加了47%。大多数受害者为30岁以下男性。

　　当局将凶杀和枪击案数量暴增归因为帮派拼斗，各帮派团伙常因领地等纠纷恶化升级为枪战。由于凶杀案增加速度太快，许多案件警方调查至今没有拘捕任何嫌犯。

　　今年，芝加哥谋杀案数量已经超过洛杉矶和纽约市的总和。《芝加哥论坛报》刊发专栏文章称，该市近20年來凶杀死亡人数首次超过700人，“罪恶之城”已全面失控。(完)

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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