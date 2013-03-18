安倍晋三启程赴珍珠港祭奠死难者 强调“日美和解”

资料图：安倍与奥巴马

中新网12月27日电据日媒报道，当地时间本月26日晚，日本首相安倍晋三为访问日美开战地美国珍珠港，乘坐日本政府专机从东京羽田机场飞往夏威夷。

启程之前，安倍向媒体记者表示，“不能重蹈战争灾难的覆辙。希望与奥巴马总统一同向世界传递这一面向未来的愿望、誓言以及和解的价值。”这是日美首脑首次赴珍珠港祭奠死难者，或成为历史性的一次访问。

据报道，安倍当地时间27日上午将与奥巴马一起在珍珠港“亚利桑那纪念馆”悼念偷袭珍珠港事件的死难者。两国首脑将分别发表讲话，计划强调和平誓言以及两国的纽带。

祭奠前将举行安倍与奥巴马的最后一次首脑会谈，确认日美同盟的重要性。安倍在羽田机场说：“希望此次会谈能向世界传递一起强化至今的同盟的价值。”

安倍26日在东京举行的日本经济团体联合会(经团联)会议上就夏威夷的访问强调称：“希望从珍珠港传递面向未来的讯息，不能让战争的悲剧重演。希望能成为历史性的一次访问。”

亚利桑那纪念馆建在被击沉的美国亚利桑那号战列舰上。两位首脑将在墙上刻有战殁船员姓名的祭奠区献花。

日本政府称，上世纪五十年代曾有吉田茂、鸠山一郎、岸信介三位前首相在任期内访问过珍珠港的美军司令部等地。最近，2008年时任众院议长的河野洋平前往亚利桑那纪念馆祭奠。

安倍在访问首日的当地时间26日也将赴日美战争死难者等长眠的美国太平洋国家纪念公墓献花。此外将访问日本人墓地悼念日系移民以及原日本海军士兵。